Українці тимчасово будуть без світла: які обмеження запровадять 26 жовтня

Російські атаки на енергетичні об’єкти вплинули на роботу енергосистеми України.

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Відключення світла 26 жовтня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

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26 жовтня в частині України діятимуть графіки відключення світла

Погодинні відключення триватимуть із 6:00 до 23:59

Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності

У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки відключення світла. Обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть від однієї до двох черг. Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть із 6:00 до 23:59. У цей самий час для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності.

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Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Українцям радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу - обленерго.

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло є.

Як Київ виживатиме взимку після атаки на всі ТЕЦ

Три основні київські ТЕЦ - ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька - після російських ударів у ніч на 14 жовтня фактично припинили виробляти електроенергію, але продовжують готуватися до опалювального сезону.

"Київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло", - заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Новини.Live.

Минулої зими через російські атаки окремі будинки столиці залишалися без опалення понад тиждень. У морози замерзали системи та теплоносій, що ускладнювало відновлення теплопостачання. Тому, на думку експерта, проходження зими в умовах пошкодженої інфраструктури залишається серйозним викликом для Києва.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль поінформував про масовані удари по енергетичній інфраструктурі регіону й знеструмлення населення. Очільник області акцентував увагу на тому, що через атаки виникли масштабні перебої та знеструмлення в різних районах.

Міністерство енергетики України повідомило про масштабні удари по енергетичних об'єктах шести областей. За даними відомства, після атак понад 500 тисяч абонентів залишилося без світла.

Укренерго попередило про застосування графіки відключення світла у частині областей. Для побутових споживачів графіки погодинних відключень були запроваджені з 7:00 до кінця доби, а для промисловості - обмеження потужності з 6:00 до 23:59.

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Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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