Могилевська звернула увагу на учасницю MONATIK: який подарунок вона їй вручила

Прем'єра 14-го сезону "Голосу країни" відбулася 25 жовтня.

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Наталія Могилевська обрала собі учасницю / Колаж Главред, фото 1+1

Коротко:

На кого націлилася Могилевська

Що відповіла учасниця

Наталія Могилевська пригледіла перспективну вокалістку в новому сезоні шоу "Голос країни" і дала зрозуміти, що ще побореться за неї. Співачка навіть подарувала дівчині символ своєї команди, хоча та вже обрала іншого тренера. Тепер артистка не приховує: у неї є план, як переманити учасницю на свій бік.

Як пише 1+1, прем’єра 14-го сезону "Голосу країни" відбулася 25 жовтня. Однією з учасниць першого випуску стала 19-річна Кіра Лескова. Дівчина навчається на економіста, а до цього встигла спробувати себе в кількох професіях. Однак головним захопленням Кіри залишаються музика та вокал.

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Для сліпих прослуховувань вона обрала композицію Злати Огневич "Запали вогонь". Виступ привернув увагу MONATIK - саме він натиснув червону кнопку й запросив дівчину до своєї команди.

Але Кіра зацікавила й Наталю Могилевську. Співачка вийшла до учасниці на сцену, дала їй кілька вокальних порад і продемонструвала музичний прийом. У результаті звичайне знайомство перетворилося на жартівливе змагання між тренерами.

Артем Пивоваров звернув увагу на те, що відбувається, і пожартував, що Могилевська вже намагається переманити вокалістку у колеги.

Сама співачка не стала заперечувати, що розглядає Кіру як перспективну артистку. Вона нагадала про спеціальну кнопку "Крадіжка", яка дозволяє тренерам на наступних етапах шоу забирати учасників із команд один одного.

"Навіщо я буду її красти зараз? У мене є кнопочка "Крадіжка". Це інвестиція в майбутнє", - пояснила Могилевська.

Як символічний подарунок артистка вручила Кірі брошку у вигляді сонця. Такі прикраси пов’язані з командою співачки. Пивоваров одразу підхопив жарт і попередив дівчину, що подарунок може стати своєрідним "трекером", за допомогою якого Могилевська стежитиме за її успіхами й чекатиме на слушний момент.

Пізніше співачка ще більше підігріла інтригу, заявивши: "Я тебе вкраду!"

Що відповіла Кіра Лескова

Для самої учасниці виступ став справжнім емоційним випробуванням. Дівчина зізналася, що до останніх секунд не була впевнена, чи повернеться хтось із тренерів. Тому рішення MONATIK стало для неї приємною несподіванкою.

Кіра зазначила, що їй хочеться розвиватися в музиці, знаходити власне звучання та ділитися з публікою позитивними емоціями. Вона сподівається, що участь у проєкті допоможе їй наблизитися до цієї мети.

Поки що дівчина залишається в команді MONATIK, проте Могилевська вже дала зрозуміти, що не має наміру втрачати можливість попрацювати з нею. У наступних випусках стане зрозуміло, чи скористається співачка кнопкою "Крадіжка" і чи зможе переконати Кіру перейти до неї.

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Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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