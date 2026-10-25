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Перші морози настануть уже в листопаді: якою буде погода до кінця осені

Сергій Кущ
25 жовтня 2026, 19:23
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Останній тиждень жовтня стане своєрідним переходом між відносно м’якою осінню та прохолоднішим листопадом.
Якою буде погода до кінця осені
Якою буде погода до кінця осені / Колаж "Главред", фото: pixabay.com

Ключові факти:

  • Листопад і зима можуть виявитися на 1–2 градуси теплішими за норму
  • Вночі можливі заморозки та короткочасні морози до −5
  • Стійкого снігового покриву в листопаді поки що не очікується

Останній місяць осені в Україні може виявитися помітно м’якшим, ніж зазвичай. Попередні розрахунки метеорологів показують, що середня температура листопада буде вищою за кліматичну норму, а тривалих морозів на початку холодної пори року поки що не очікується.

Вдень у багатьох регіонах температура ще зможе триматися близько +10 градусів, проте вночі показники дедалі частіше наближатимуться до нуля й періодично опускатимуться нижче нуля. До кінця листопада дощі почнуть змішуватися з мокрим снігом, але стійкого снігового покриву, згідно з нинішніми прогнозами, ще не утвориться.

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При цьому м'який листопад може стати лише початком більш широкої тенденції. За попередніми оцінками Українського гідрометеорологічного центру, зимові місяці в Україні також можуть виявитися приблизно на 1–2 градуси теплішими за багаторічні кліматичні значення.

Кінець жовтня вже свідчить про перехід до холоднішої погоди

Останній тиждень жовтня стане своєрідним мостом між відносно м’якою осінню та прохолоднішим листопадом. Актуальні прогнози Sinoptik показують поступове зниження температури одразу в кількох великих містах України. У Києві наприкінці жовтня денні показники становитимуть переважно близько +10…+13 градусів, а до 1 листопада прогнозується приблизно +9 градусів вдень і близько +5 вночі. Уже до 3 листопада попередньо очікується лише близько +6 градусів вдень і +4 вночі.

Схожа тенденція спостерігається й на сході. У Харкові в останні дні жовтня денна температура поступово знижуватиметься приблизно від +12…+13 до +11 градусів, а в перший день листопада очікується близько +9 градусів. Вночі температура при цьому може опускатися до +5 градусів. На півдні буде дещо тепліше: в Одесі наприкінці жовтня очікується переважно +12…+16 градусів вдень, а 1 листопада - близько +12 при нічних +9.

Отже, різкого переходу від осені одразу до зими поки що не видно. Швидше за все, Україна поступово увійде в холодніший період: денне тепло слабшатиме, ночі стануть помітно прохолоднішими, а температурна різниця між півднем і північчю збережеться.

Яким буде листопад в Україні

За даними головної наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту Вазіру Мартазінової, листопад очікується теплішим за кліматичну норму. Незважаючи на поступове сезонне похолодання, різкого переходу до суворої зимової погоди синоптики поки що не прогнозують. У денні години в багатьох областях температура зможе триматися приблизно на рівні +10 градусів, хоча конкретні показники суттєво залежатимуть від регіону та проходження атмосферних фронтів.

Вночі ситуація буде вже значно більш осінньо-зимовою. Температура періодично опускатиметься нижче нуля, а під час окремих похолодань можливі морози приблизно до −5 градусів. Втім, тривалих морозних періодів у листопаді фахівці поки що не очікують. Холодні дні змінюватимуться на більш м’які, що цілком відповідає загальній тенденції останніх сезонів - осінь затягується, а справжня стійка зима починається дедалі пізніше.

Листопад може виявитися на 1–2 градуси теплішим за норму

Ще більш конкретну оцінку наводить Український гідрометеорологічний центр. Середньомісячна температура в листопаді та протягом зимових місяців попередньо очікується на 1–2 градуси вище кліматичної норми. Керівниця відділу комунікації зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха наголошує, що це саме середня характеристика місяця та сезону, а не обіцянка постійної теплої погоди.

Як допомогти своєму організму при метеозалежності
Як допомогти своєму організму при метеозалежності / Главред - інфографіка

Іншими словами, листопад може в підсумку виявитися теплішим, ніж зазвичай, навіть якщо протягом місяця відбудеться кілька відчутних похолодань. Наприклад, один тиждень може принести денні +8…+12 градусів, потім на кілька днів температура впаде до нуля або нижче, після чого знову повернеться відносно м’яка погода. Саме такі перепади стають дедалі характернішими для холодного сезону.

За однією з оцінок, середня температура листопада очікується приблизно в межах +2…+8 градусів залежно від регіону, що приблизно на градус вище за звичайні кліматичні значення. При цьому точні показники окремих днів можна достовірно прогнозувати лише значно ближче до конкретної дати.

Коли в Україні з’являться перші морози

Нічні мінуси в листопаді є абсолютно нормальним явищем, і нинішній тепліший прогноз їх не скасовує. За попередніми оцінками, окремі ночі можуть принести температуру близько 0…−5 градусів. Особливо велика ймовірність заморозків за ясної та безвітряної погоди, коли поверхня землі швидко втрачає накопичене вдень тепло.

При цьому стійких морозів, коли температура залишається від’ємною й вдень, у першій половині листопада поки що не прогнозується як основний сценарій. Набагато ймовірніші температурні коливання: вдень невеликий плюс, вночі нуль або мінус, потім чергове потепління після приходу теплішої повітряної маси з Атлантики.

Наталія Птуха попереджає, що в холодний період можливі епізоди похолодання тривалістю приблизно від трьох до десяти днів. Їх інтенсивність заздалегідь визначити неможливо, але арктичні вторгнення залишаються природною частиною українського клімату навіть у відносно теплі роки.

Чи буде сніг у листопаді

Перші опади у вигляді мокрого снігу цілком можливі вже в листопаді, особливо в другій половині місяця. Однак повноцінного переходу до стійкої сніжної зими поки що не очікується. За прогнозом, основним видом опадів у листопаді залишаться дощі, які чергуватимуться з сухими періодами. Ближче до кінця місяця при зниженні температури дощ часом переходитиме у мокрий сніг.

Такий сніг, найімовірніше, швидко танутиме. Для формування стійкого снігового покриву необхідно, щоб мінусова температура зберігалася досить довго не тільки вночі, але й вдень. Якщо вдень стовпчики термометрів залишаються вище нуля, сніг або відразу перетворюється на мокру кашу, або зникає протягом кількох годин.

Тому ймовірність побачити перші сніжинки в листопаді досить велика, але очікувати повноцінної зимової картини зі стабільними кучугурами поки що зарано. Подібна погода може настати значно пізніше.

Листопад не обіцяє тривалих дощів

Опади в останньому місяці осені попередньо очікуються помірними. Тривалих сильних злив або багатоденної негоди, згідно з прогнозом, поки що не передбачається. Основним сценарієм стане чергування невеликих дощів із хмарними та відносно сухими періодами.

Під час проходження активних циклонів ситуація, звичайно, може тимчасово погіршуватися: дощ може посилюватися, вітер - ставати поривчастим, а температура - швидко знижуватися. Саме в такі періоди у другій половині листопада зросте ймовірність мокрого снігу та ожеледиці.

Таким чином, останній місяць осені може виявитися не стільки дощовим, скільки мінливим. Сонячні або відносно сухі дні змінюватимуться фронтами з дощами, похолоданням і вітром.

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