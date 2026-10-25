Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

Президент України закликав не поспішати з висновками щодо переговорів із Путіним.

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Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Кремль

Що сказав Зеленський:

Згода Путіна на переговори ще не гарантує, що зустріч відбудеться

Для переговорів розглядають Абу-Дабі або Європу

США не мають скасовувати санкції проти Росії

Згода лідера РФ Володимира Путіна відновити мирні переговори з Україною ще не гарантує, що зустріч відбудеться. Важливо оцінювати її результати вже після проведення, а не робити висновки заздалегідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

За словами глави держави, наразі невідомо, де саме можуть відбутися переговори - в Абу-Дабі чи Європі. На ситуацію також можуть вплинути події на Близькому Сході.

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"Говорити про результат треба не "до", а "після" відповідної зустрічі. Що там зараз відбудеться? Які можуть бути ескалаційні речі на Близькому Сході? Чи буде ця зустріч в Абу-Дабі, чи може вона буде в Європі? Ми подивимось", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що не знає, чому російський диктатор змінив позицію щодо мирних переговорів. Водночас він не виключив, що між Вашингтоном і Москвою могли відбутися домовленості, про які Київ не поінформували.

"Що вплинуло? Не можу сказати. Може, є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо", - заявив глава держави.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ

Президент України також закликав Сполучені Штати не скасовувати санкції проти Росії напередодні можливої зустрічі лідерів. Зеленський наголосив, що обмеження запровадили у відповідь на російську агресію, а не як інструмент для проведення переговорів.

"Я не хочу, аби на зустрічі трьох лідерів, коли це відбудеться, щоб ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російської Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати", - підкреслив президент.

Він вважає, що не варто домагатися лояльності Росії ціною скасування санкцій, адже в разі провалу переговорів відновити міжнародну єдність і запровадити обмеження знову буде складно.

Санкції / Інфографіка: Главред

"Я не хочу, щоб ми залишилися без інструментів - без санкцій, без грошей або без заморожених активів на зустрічі з Путіним. Тому що тоді дійсно в нашій колоді, як сказав пан Трамп, буде не дуже багато карт", - заявив глава держави.

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Нагадаємо, Путін розкритикував західні санкції та говорив про підтримку окремих європейських компаній у Росії. Кремль, за його словами, намагається створювати сприятливі умови для партнерів і має багато друзів у Європі.

Також Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтральний статус і виставляє чіткі умови для переговорів на рівні лідерів. Він підкреслив, що для Києва важливим сигналом був би крок у вигляді енергетичного перемир'я або ж тристоронньої зустрічі лідерів.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський розповів про результати контактів із партнерами щодо відновлення ключових технічних і розвідувальних можливостей для Збройних сил України. Він зазначив, що відновлено повноцінну роботу Starlink і передачу розвідданих зі США.

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