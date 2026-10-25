Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

Що сказав Зеленський:
- Згода Путіна на переговори ще не гарантує, що зустріч відбудеться
- Для переговорів розглядають Абу-Дабі або Європу
- США не мають скасовувати санкції проти Росії
Згода лідера РФ Володимира Путіна відновити мирні переговори з Україною ще не гарантує, що зустріч відбудеться. Важливо оцінювати її результати вже після проведення, а не робити висновки заздалегідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.
За словами глави держави, наразі невідомо, де саме можуть відбутися переговори - в Абу-Дабі чи Європі. На ситуацію також можуть вплинути події на Близькому Сході.
"Говорити про результат треба не "до", а "після" відповідної зустрічі. Що там зараз відбудеться? Які можуть бути ескалаційні речі на Близькому Сході? Чи буде ця зустріч в Абу-Дабі, чи може вона буде в Європі? Ми подивимось", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що не знає, чому російський диктатор змінив позицію щодо мирних переговорів. Водночас він не виключив, що між Вашингтоном і Москвою могли відбутися домовленості, про які Київ не поінформували.
"Що вплинуло? Не можу сказати. Може, є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо", - заявив глава держави.
Санкції проти РФ
Президент України також закликав Сполучені Штати не скасовувати санкції проти Росії напередодні можливої зустрічі лідерів. Зеленський наголосив, що обмеження запровадили у відповідь на російську агресію, а не як інструмент для проведення переговорів.
"Я не хочу, аби на зустрічі трьох лідерів, коли це відбудеться, щоб ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російської Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати", - підкреслив президент.
Він вважає, що не варто домагатися лояльності Росії ціною скасування санкцій, адже в разі провалу переговорів відновити міжнародну єдність і запровадити обмеження знову буде складно.
"Я не хочу, щоб ми залишилися без інструментів - без санкцій, без грошей або без заморожених активів на зустрічі з Путіним. Тому що тоді дійсно в нашій колоді, як сказав пан Трамп, буде не дуже багато карт", - заявив глава держави.
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Нагадаємо, Путін розкритикував західні санкції та говорив про підтримку окремих європейських компаній у Росії. Кремль, за його словами, намагається створювати сприятливі умови для партнерів і має багато друзів у Європі.
Також Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтральний статус і виставляє чіткі умови для переговорів на рівні лідерів. Він підкреслив, що для Києва важливим сигналом був би крок у вигляді енергетичного перемир'я або ж тристоронньої зустрічі лідерів.
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський розповів про результати контактів із партнерами щодо відновлення ключових технічних і розвідувальних можливостей для Збройних сил України. Він зазначив, що відновлено повноцінну роботу Starlink і передачу розвідданих зі США.
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Про джерело: ТСН
ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.
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