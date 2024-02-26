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Чорноморський флот РФ відступає: Україна домінує у частині моря - розвідка Британії

Руслана Заклінська
26 лютого 2024, 08:20
Успіхи України у Чорному морі позбавили Росію можливості втручатися в морські торговельні шляхи.
Чорноморський флот РФ відступає: Україна домінує у частині моря - розвідка Британії
Україна встановила домінування у частині Чорного моря / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Упішні атаки України у Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінанування в західній частині Чорного моря. Про це повідомила розвідка Британії.

"Незважаючи на здатність Росії продовжувати удари по Україні, використовуючи судна в умовах відносної безпеки східного Чорного моря, стає все очевидніше, що оборонна позиція, обрана для зменшення неконвенційного підходу України до морської війни, не працює так, як було задумано", - зауважили у розвідці.

Затоплення кораблів "Івановець" і "Цезар Куніков" вдарило по Росії та призвело до звільнення другого командира ЧФ. Водночас стратегічний підхід України позбавив Росію можливості втручатися в морські торговельні маршрути. Після згасання Чорноморської зернової ініціативи, Україна зміцнила свій вплив в західному Чорному морі.

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"Це призвело до збільшення її експорту через односторонній гуманітарний коридор, забезпечивши більші обсяги торгівлі, ніж у рамках BSGI, поставивши їх на рівень до довоєнного рівня", - підсумували у британській розвідці.

Чорномо́рський флот Росі́ї

Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.

Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.

До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.

За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Ліквідація російських кораблів

Нагадаємо, 14 лютого ГУР разом із Силами безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться в повідомленні ГУР.

Також у ніч на 26 січня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Як повідомляв Главред, в ніч на 1 лютого ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Російський корабель "Івановець" отримав пошкодження внаслідок прямих влучань у корпус і затонув.

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