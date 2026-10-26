Популярна в Україні крупа подорожчала удвічі: чи може виникнути дефіцит

Попри скромні результати жнив, побоюватися зникнення крупи з магазинів не варто.

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Ціни на гречку в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Гречка за рік подорожчала приблизно вдвічі

У жовтні кілограм крупи коштує 82–85 грн

Запаси до червня 2027 року скоротяться майже втричі

Гречка в Україні за рік подорожчала приблизно вдвічі, а лише за останній місяць додала в ціні ще 11-12%. У жовтні середня роздрібна вартість кілограма крупи становить 82–85 грн проти близько 75 грн у вересні. Про це заявив керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі УНІАН.

Стрибок цін аналітик пов'язує з тим, що відбувалося на полях цього сезону, та з витратами аграріїв.

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"Основними причинами є скорочення посівних площ та менша пропозиція: площі під гречкою цьогоріч зменшилися приблизно на 17%, до 48,6 тис. га. Додатковий тиск формує зростання собівартості вирощування через подорожчання пального, добрив та логістики", - зазначає Гопка.

За його словами, подорожчання видно й на оптовому ринку. Станом на 9 жовтня закупівельна ціна гречки сягнула 41 тис. грн за тонну - на 21% вище, ніж місяць тому, і більш ніж удвічі вище за торішній рівень (+104%).

Який урожай гречки у 2026 році

Сезон видався слабким. За даними експерта, станом на 19 жовтня аграрії обмолотили 45,9 тис. га - майже 95% засіяних площ - і зібрали 57,3 тис. тонн зерна.

Загальний збір, за оцінкою аналітика, становитиме близько 60-63 тис. тонн, що приблизно на 15% менше, ніж минулого року. Урожайність тримається на низькому рівні - в середньому близько 12,5 ц/га.

Чи можливий дефіцит гречки

Попри скромні результати жнив, побоюватися зникнення крупи з магазинів не варто - інше питання, як змінюватиметься баланс ринку до кінця сезону.

"Фізичного дефіциту не буде. Загальна пропозиція в сезоні 2026/27, враховуючи початкові запаси (58 тис. тонн), оцінюється в 121 тис. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить близько 100 тис. тонн", - наголошує Гопка.

Водночас резерви помітно тануть. До завершення маркетингового року, який триває з 1 липня 2026-го до 30 червня 2027-го, перехідні залишки скоротяться з 58 до 21 тис. тонн - майже втричі.

"Такий врожай не стимулює зниження цін, а навпаки, підтримує їх на високому рівні", - підсумував аналітик.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Чи знизяться ціни на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що попри проблеми з експортом та перенасичення внутрішнього ринку окремими видами продукції, ціни на продукти в Україні не знизяться.

За його словами, сировина відіграє у ціноутворенні набагато скромнішу роль, ніж здається на перший погляд.

"Від вирощування на полі до появи на прилавку магазину проходить дуже довгий ланцюжок процесів. І вартість сировини становить лише 15-25% ціни, а решта – це логістика, енергоносії, зарплати, упаковка тощо. Тому не варто сподіватися, що все стане мало не безкоштовним, це якась утопія", - зазначив він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори. Наразі місцеві тепличні комбінати пропонують їх по 55–80 грн за кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також в Україні стрімко ростуть ціни на огірки. Причина в прохолодній погоді, яка спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції.

Крім того, в Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості для імпорту будуть обмеженими через скорочення європейського врожаю.

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Про персону: Максим Гопка Максим Гопка - аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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