Названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення

Для України все ще є проблемою присутність російських літаків у Чорному морі.

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Україна продовжує знищувати російський флот / Колаж Главреда, фото: ГУР, скріншот YouTube

Збройні сили України насамперед зацікавлені у знищенні носіїв крилатих ракет Чорноморського флоту, розповів в ефірі телемарафону спікер ВМС Дмитро Плетенчук.

За підрахунком Військо-морських сил, втрати Чорноморського флоту Росії наразі становлять уже третину від загального складу.

"Є ще багато над чим працювати. Насамперед це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря", - зазначив Плетенчук.

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Відповідаючи на запитання ефективності ударів ЗСУ по російському флоту, Плетенчук зауважив, що саме завдяки роботі ВМС було відновлено цивільне судноплавство в Чорному морі.

Водночас Росія посилила присутність у Чорному морі своїх літаків, що, за словами речника ВМС, є проблемою для України.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Вибухи в Криму - наслідки ударів по окупантах

За час повномаштабної агресії Росії проти України, Сили оборони потопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало серйозного удару по військовому потенціалу Росії, зауважив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Зокрема, 25 березня в тимчасово окупованому Криму знову прогриміли вибухи - під удар потрапили об'єкти Чорноморського флоту РФ. З-поміж іншого, підтверджено удар ЗСУ по великому десантному кораблю Росії "Ямал".

За даними BILD, удар ЗСУ по Криму у ніч на 24 березня був наймасованішим за весь період повномасштабного вторгнення Росії - тоді ЗСУ завдали ударів щонайменше 5 крилатими ракетами Storm Shadow і Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.

Глава СБУ Василь Малюк, своєю чергою, прогнозує проведення нових спецоперацій, які завдадуть ще більшої шкоди ворогові - як на суші, так і в морі.

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