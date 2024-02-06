'Агресія шкідлива для вашого флоту': у ЗСУ назвали вражаюче число знищених кораблів РФ

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
"За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - зазначили у повідомленні.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, українські військові вивели з ладу 24 російські кораблі та один підводний човен. Це становить приблизно 33% від загальної кількості бойових кораблів Чорноморського флоту Росії.
Удари ЗСУ по російському флоту
Нагадаємо, у ніч на 1 лютого Головне управління розвідки провело операцію в окупованому Криму, під час якої був знищений ракетний катер Чорноморського флоту РФ під назвою "Івановєць". Судно ворога отримало серйозні пошкодження внаслідок прямих влучень у корпус та затонуло.
Також 13 квітня на російському крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа, яку спричинило успішне влучання українських ракет "Нептун". Внаслідок отриманих пошкоджень корабель пішов на дно у Чорному морі.
Як повідомляв Главред, 29 жовтня 2022 року, під час однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь, ЗСУ вдалося пошкодити ракетний крейсер "Адмірал Макаров".
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