"Він ще не знає": бек-вокалістка Жадана вразила дуетом з Могилевською на "Голосі країни"

Ви дізнаєтеся:
- Як бек-вокалістка Сергія Жадана потрапила до команди Наталії Могилевської
- Чим зіркова тренерка вразила учасницю "Голосу країни-14"
Прем'єра 14-го сезону популярного вокального шоу "Голос країни" подарувала глядачам яскраві емоції та несподівані дуети. Однією з найяскравіших учасниць "сліпих прослуховувань" стала Оксана Підопригора - вокалістка, яка працює в команді відомого українського письменника та музиканта Сергія Жадана. На сцені шоу вона виконала легендарний хіт "Can't Help Falling in Love", повідомляє 1+1.
Виступ Оксани настільки вразив Наталію Могилевську, що артистка не тільки розвернула своє тренерське крісло, а й несподівано піднялася на сцену, щоб виконати композицію у дуеті з учасницею. Оксана зізналася, що була вражена вокальними даними та енергетикою зіркової наставниці.
"Ні, я не очікувала, що вона вийде! У неї справді дуже класний альт. Я цього про неї не знала, адже більшість її пісень написані в її звичному вокальному діапазоні. Але у неї такі низькі ноти! Я щиро вражена. І те, що вона вийшла й захотіла заспівати зі мною, - це фантастика. Вона дуже енергійна, заповнює собою всю сцену. Просто сонечко!", - поділилася Оксана.
З 2023 року Оксана працює бек-вокалісткою гурту Сергія Жадана в Харкові та активно їздить із музикантом у тури. Втім, про свою участь у головному вокальному шоу країни вона заздалегідь зірці не повідомляла.
"Він ще не знає. Думаю, розповім уже після ефіру. Хоча, можливо, скоро дізнається, адже тут є наші спільні знайомі", - розповіла артистка.
Виступ Оксани Підопригори - "Голос країни-14":
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Наталія Могилевська показала закулісся "Голосу країни" своїй молодшій доньці. Відома співачка та тренерка 14-го сезону шоу привела Софію на роботу, щоб познайомити дівчинку з магією телевізійних зйомок.
Також Alyona Alyona продовжила ділитися з підписниками подробицями реабілітації після баріатричної операції. На другий день після хірургічного втручання реперка показала свій живіт і чесно розповіла про проблеми зі здоров’ям.
Читайте також:
- "Мені боляче": Alyona Alyona показала живіт після зменшення шлунка
- Вагітна Тишкевич показала романтику в лісі та розповіла про труднощі
- Сестра Єфросиніної показала побиту дочку: онуку Ющенка
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред