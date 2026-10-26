"Він ще не знає": бек-вокалістка Жадана вразила дуетом з Могилевською на "Голосі країни"

Оксана Підопригора підкорила тренера Наталю Могилевську.

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"Голос країни-14" - Наталія Могилевська з учасницею / колаж: Главред, фото: 1+1; скріншот із відео

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Як бек-вокалістка Сергія Жадана потрапила до команди Наталії Могилевської

Чим зіркова тренерка вразила учасницю "Голосу країни-14"

Прем'єра 14-го сезону популярного вокального шоу "Голос країни" подарувала глядачам яскраві емоції та несподівані дуети. Однією з найяскравіших учасниць "сліпих прослуховувань" стала Оксана Підопригора - вокалістка, яка працює в команді відомого українського письменника та музиканта Сергія Жадана. На сцені шоу вона виконала легендарний хіт "Can't Help Falling in Love", повідомляє 1+1.

Виступ Оксани настільки вразив Наталію Могилевську, що артистка не тільки розвернула своє тренерське крісло, а й несподівано піднялася на сцену, щоб виконати композицію у дуеті з учасницею. Оксана зізналася, що була вражена вокальними даними та енергетикою зіркової наставниці.

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Оксана Підопригора - сліпі прослуховування / скрін з відео

"Ні, я не очікувала, що вона вийде! У неї справді дуже класний альт. Я цього про неї не знала, адже більшість її пісень написані в її звичному вокальному діапазоні. Але у неї такі низькі ноти! Я щиро вражена. І те, що вона вийшла й захотіла заспівати зі мною, - це фантастика. Вона дуже енергійна, заповнює собою всю сцену. Просто сонечко!", - поділилася Оксана.

З 2023 року Оксана працює бек-вокалісткою гурту Сергія Жадана в Харкові та активно їздить із музикантом у тури. Втім, про свою участь у головному вокальному шоу країни вона заздалегідь зірці не повідомляла.

Оксана Підопригора та Наталія Могилевська / скрін з відео

"Він ще не знає. Думаю, розповім уже після ефіру. Хоча, можливо, скоро дізнається, адже тут є наші спільні знайомі", - розповіла артистка.

Виступ Оксани Підопригори - "Голос країни-14":

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Могилевська показала закулісся "Голосу країни" своїй молодшій доньці. Відома співачка та тренерка 14-го сезону шоу привела Софію на роботу, щоб познайомити дівчинку з магією телевізійних зйомок.

Також Alyona Alyona продовжила ділитися з підписниками подробицями реабілітації після баріатричної операції. На другий день після хірургічного втручання реперка показала свій живіт і чесно розповіла про проблеми зі здоров’ям.

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Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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