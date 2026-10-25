Маск цинічно закликав виявити співчуття до окупантів: що стоїть за його заявами

Після звинувачення в сторону українських військових мільярдер зробив скандальну заяву про росіян.

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Маск заявив, нібито в деяких окупантів не було іншого вибору, окрім як воювати в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube (ілюстративні)

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Маск звинуватив Україну в порушенні умов використання Starlink

Мільярдер закликав поспівчувати російським військовим

В ЦПД вважають, що заява Маска не більше, ніж спроба знайти собі алібі

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що використання Starlink не дозволене для здійснення наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей.

Про це він написав в соцмережі X 24 жовтня. Маск звинуватив українських військових у нібито порушенні цих умов використання Starlink і додав, що їхню "лазівку" було закрито минулого тижня.

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А вже сьогодні, 25 жовтня, мільярдер зробив нову скандальну заяву. Він написав, що "нескінченна різанина українців і росіян має припинитися".

"Варто також виявити певне співчуття до бідолашних російських строковиків. У цих хлопців немає іншого вибору, окрім як воювати й гинути під ударами дронів", - додав Маск.

В Україні прокоментували заяви Маска

Керівник ЦПД РНБО Україн Андрій Коваленко зазначив, що Маск взявши на себе відповідальність за обмеження Starlink/Starshield для України, зараз намагається собі алібі перед можливим розслідуванням щодо цього рішення.

Starlink/ / Інфографіка: Главред

"Саме з цим повʼязані його заяви про використання Starlink для "ударів та убивств". Не більше", - наголосив Коваленко".

Чи може Україна створити власний аналог Starlink - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, наразі в Україні немає передумов для створення аналогу Starlink. Для розгортання повноцінного супутникового угруповання Україні необхідні власні супутники, засоби їх запуску, програмне забезпечення та архітектура системи, яка забезпечуватиме взаємодію супутників між собою й передавання даних на Землю.

Можливо, якісь міркування, якісь презентації вже є, напрацювань та реальних перспектив створення аналогу Starlink поки немає. Тому що це дуже дорого.

Обмеження роботи Starlink в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що обмеження на використання супутникового зв'язку Starlink українськими військовими були введені. Якщо відключити термінали цієї системи, український фронт може "зруйнуватися негайно".

Раніше ЗМІ писали, що ситуація навколо Starlink, угода США про постачання російського дизельного палива та скасування частини санкцій проти РФ свідчать про те, що ані Маск, ані Трамп не зацікавлені в перемозі України.

Напередодні, 24 жовтня, стало відомо, що супутниковий зв'язок Starlink, яким користуються українські військові, знову стабільно працює під час руху на швидкості понад 400 км/год.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За його словами, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Коваленко. 28 вересня 2026 року стало відомо, що Андрій Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації. За його словами, він залишиться у сферах національної безпеки та когнітивного протистояння з Росією. "Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому. ЦПД РНБО - лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато чого для держави. Продовжуємо рух", - підсумував Коваленко.

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