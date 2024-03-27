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"Серйозний удар": в ВМС назвали кількість знищених та пошкоджених кораблів РФ

Юрій Берендій
27 березня 2024, 12:13
В ВМС зазначили, що в в ході останньої атаки було знищено або виведено з ладу третину всіх кораблів ЧФ РФ, що були в морі до початку повномасштабної війни.
'Серйозний удар': в ВМС назвали кількість знищених та пошкоджених кораблів РФ
В ВМС назвали кількість уражених кораблів Чорноморського флоту РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Укроборонпром

За час повномаштабної агресії Росії проти України, Сили оборони затопили або вивела з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це нанесло серйозний удар по військовому потенціалу Росії. Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів виданню Associated Press.

Плетенчук повідомив, що останній удар, що стався увечері 23 березня, спрямований був на російський десантний корабель "Костянтин Ольшанський", що перебував у доку в окупованому Севастополі. Цей корабель раніше входив до складу ВМС України, але був захоплений Росією під час анексії Криму у 2014 році.

Раніше речник ВМС зазначав, що під час цього удару також пошкоджені ще два десантні кораблі того ж типу - "Азов" і "Ямал", а також корабель розвідки "Іван Хурс".

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В коментарі для AP він додав, що атака на військові об'єжкти в Севастополі була виконана із застосуванням українських ракет "Нептун". Крім того, під удар потрапили об'єкти порту Севастополя та нафтобаза.

Плетенчук наголосив на тому, що в резулльтаті останньої атаки по кораблях Чорноморського флоту РФ було пошкоджено або знищено третину всіх суден, що були у складі флоту до початку повномашстабної війни. Однак, речник ВМС визнав, що в ході бойових операцій Сил оборони України було потоплено лише 2 із 10-ти ракетоносіїв, що були у складі ЧФ РФ.

Він зазначив, що Україна буде продовжувати завдавати удари по росіському флоту.

"Наша кінцева мета – повна відсутність військових кораблів так званої Російської Федерації в Азовському та Чорноморському регіонах", – заявив речник ВМС України.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по Чорноморському флоту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, успішні атаки Сил оборони України на військові об'єкти в тимчасово окупованому Севастополі можуть створити серйозні проблеми для Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час телемарафону.

Українські захисники використали ракету "Нептун" для атаки на корабель "Костянтин Ольшанський". Хоча ушкодження судна ще уточнюються, відомо, що воно тепер не може взяти участь у бойових діях.

У ніч на 24 березня Сили оборони України здійснили масований удар по військовим цілям РФ в тимчасово окупованому Криму. За словами експерта BILD Юліана Рьопке, цей удар став найбільшим з початку російської агресії проти України.

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війна в Україні Чорноморський флот
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