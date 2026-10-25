Вагітна Тишкевич показала романтичні кадри з лісу та розповіла про труднощі

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк чекають на свого первістка, який має народитися вже цієї осені.

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Тишкевич і Томусяк незабаром стануть батьками / Колаж Главред, фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Коротко:

З якими труднощами зіткнулася пара

Як зараз виглядає вагітна Тишкевич

Відома українська актриса Катерина Тишкевич, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності, опублікувала романтичну осінню фотосесію зі своїм чоловіком Валентином Томусяком.

Молода жінка не просто показала красиві кадри, а й розповіла про труднощі, з якими їй доводиться стикатися останнім часом. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Томусяк і Тишкевич незабаром стануть батьками / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

"За вікном - глибока осінь. Я ніколи особливо не любила її за холод і дощі, хоча сама народилася саме восени. І ось цю пору року для свого народження обрав і наш Данелик. І для нашої родини ця осінь уже стала особливою", - пише Катерина.

Томусяк і Тишкевич незабаром стануть батьками / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

За її словами, останні тижні даються нелегко – і фізично, і емоційно. "Переїзд, гормони, вагітність, мої головні болі, світові новини. Все це тисне. Сну давно не вистачає, а всередині багато тривоги й невідомості", - ділиться вона.

Томусяк і Тишкевич незабаром стануть батьками / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Однак пара налаштована дуже оптимістично. "Ми будемо вірити, що впораємося з новим етапом. Що підготувалися до нього настільки, наскільки цього потребує наша дитина. Що рішення, які ми приймали останнім часом, були правильними для нас і випливали з любові та відповідальності за нове життя", - підсумувала актриса.

Томусяк і Тишкевич незабаром стануть батьками / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

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Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська актриса кіно та телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім того, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв’ю, для ролі акушера-гінеколога у "Жіночому лікарі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".

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