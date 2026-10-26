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"Новий тренер": голос дочки Могилевської пролунав на "Голосі країни"

Христина Трохимчук
26 жовтня 2026, 10:56
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Наталія Могилевська привела свою 6-річну доньку на знімальний майданчик "Голосу країни-14".
Наталія Могилевська -
Наталія Могилевська - "Голос країни 14" / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Наталія Могилевська взяла доньку на зйомки "Голосу країни"
  • З ким познайомилася Софія і що відповіла на питання про маму

Популярна українська співачка та зірковий тренер 14-го сезону вокального шоу "Голос країни" Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками в Instagram кадрами з-за лаштунків проєкту. Артистка вирішила показати молодшій доньці Софії, як проходять телевізійні зйомки та чим займається мама на роботі.

Маленька Софія приїхала підтримати маму прямо на "сліпі прослуховування". Під час екскурсії дівчинка встигла не тільки поласувати смаколиками, а й познайомитися зі зірковими колегами Наталії, зокрема зі співачкою Тіною Кароль.

відео дня
Наталія Могилевська та Тіна Кароль
Наталія Могилевська та Тіна Кароль / скрін з відео

Кульмінацією візиту стало відвідування головного майданчика проєкту - сцени та тренерських крісел. Наталія докладно пояснила доньці, чим займаються наставники на шоу, після чого Софія із захопленням приміряла на себе роль тренера та кілька разів натиснула заповітну червону кнопку.

Дочь Могилевской на
Дочка Могилевської на "Голосі країни" / скрін з відео

"Соня приїхала до мами на роботу й опинилася в кріслі тренера. Пройшли екскурсію по майданчику, поласували смаколиками та багато разів натиснули на червону кнопку. План виконано!", - з посмішкою поділилася Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська - дочка
Наталія Могилевська - дочка / скрін з відео

Крім того, в опублікованому відео глядачі вперше змогли почути голос дівчинки. Коли зіркова мама жартома запитала доньку, як звати її маму, вона сором’язливо відповіла: "Наташа". Це викликало у співачки щирий сміх.

Відео Наталії Могилевської з донькою на "Голосі країни" дивіться тут.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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