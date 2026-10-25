Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

Анна Косик
25 жовтня 2026, 23:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Поки у Москві та області Україна атакує стратегічно важливі об'єкти, у Кремлі вирішили посилити оборону не столиці, а палацу диктатора.
Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ
У Росії замість посилення захисту важливих об'єктів, будують нові кільця оборони навколо резиденції Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • Навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували ще 16 позицій ППО
  • Кількість оборонних позицій перевищила 50
  • Нове кільце ППО охоплює військовий аеродром та острів з лабораторією

Довкола резиденції кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна на Валдаї звели ще 16 позицій протиповітряної оборони. Тепер їх там понад 50.

Нове "зовнішнє" кільце веж ППО проходить у радіусі 50 кілометрів від резиденції та охоплює військовий аеродром Хотилово й острів Лисий, де, ймовірно, працює секретна біолабораторія. Про це повідомляє видання Радіо Свобода.

відео дня

Журналісти дійшли таких висновків разом з OSINT-аналітиком jembobineuse, після аналізу супутникових знімків.

Резиденції Путіна
Резиденції Путіна / Інфографіка: Главред

За їхніми даними, у жовтні на нових вежах розмістили зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор". Більшість позицій розташована на південь від резиденції, тобто на напрямку, звернутому до України. Утім, оборонний периметр поки що не виглядає замкненим.

"Знайти позиції у північній частині кільця нам поки що не вдалося, можливо, їх спорудять у найближчі місяці", - зазначають автори розслідування.

Одну з веж зовнішнього кільця звели ще в березні 2026 року на території військової бази Хотилово. Цим аеродромом Путін регулярно користується, а до Валдаю звідти можна дістатися поїздом окремою залізничною гілкою, прокладеною саме для цього.

Ще кілька зенітних позицій з'явилися на березі Вишневолоцького водосховища. Посеред нього, на острові Лисий, російські військові збудували новий лабораторний комплекс, який, імовірно, пов'язаний з програмою створення біологічної зброї.

Розслідувачі зауважили, що тепер навколо Валдая є лише вдвічі менше позицій ППО ніж було збудовано після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві та Московській області з їхнім населенням у понад 20 мільйонів людей. Тоді як у Валдаї та Валдайському районі, а також у радіусі 50 кілометрів, проживає менше 100 тисяч осіб.

Коли Путін почав посилювати ППО

Посилення оборони відбувається після того, як у січні російські військові звинуватили Україну в спробі атакувати резиденцію на Валдаї дронами. У Києві ці заяви спростували, а в достовірності версії Москви сумніваються як незалежні експерти, так і американське ЦРУ.

Чим важливі удари по резиденціях Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога і соціолога, директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, ймовірні удари по об'єктах в РФ і зокрема в Москві, дуже сильно позначаться на кремлівському режимі.

Якщо українські засоби ураження зачеплять одну з резиденцій Путіна, то в Росії відразу почнуть говорити, що Путін ховається, а населення і еліта прийдуть до висновку, що їх теж не можуть захистити.

Резиденції Путіна - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що у серпні 2026 року українські безпілотники уразили майданчик зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" поблизу Геленджика на півдні Росії. Ця система використовувалася для захисту однієї з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні, у січні 2026 року, у Кремлі поширили фейк, нібито Україна намагалася наприкінці грудня атакувати дронами резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області.

Раніше, у жовтні 2024 року, резиденція диктатора Володимира Путіна в Сочі Краснодарського краю була на стадії ліквідації. В проміжку між лютим і березнем 2024 року робітники знесли головну будівлю комплексу.

Інші новини:

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ПВО Володимир Путін Валдай
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

23:17Світ
Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

22:03Війна
"Усі воєначальники щасливі": Зеленський заявив про проривні домовленості з США

"Усі воєначальники щасливі": Зеленський заявив про проривні домовленості з США

21:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці тенісиста за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці тенісиста за 47 с

Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

Останні новини

23:17

Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

22:03

Путін погодився на переговори, але є нюанс: Зеленський сказав, що насторожує

21:56

Шанс на свою гру: Тишкевич про те, як Україні змінити формат переговорівПогляд

21:55

Навіщо щопонеділка заливати засіб для миття посуду у злив на кухні

21:12

"Усі воєначальники щасливі": Зеленський заявив про проривні домовленості з США

Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в УкраїніДизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні
21:03

Україна не погодиться на нейтралітет, але готова до перемир'я - заява Зеленського

21:02

Вагітна Тишкевич показала романтичні кадри з лісу та розповіла про труднощі

20:29

Маск цинічно закликав виявити співчуття до окупантів: що стоїть за його заявами

20:27

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять жолудів серед тварин за 60 секунд

Реклама
20:01

Українці тимчасово будуть без світла: які обмеження запровадять 26 жовтня

19:49

Як впливає день тижня, в який народилася дитина, на її характер

19:23

Перші морози настануть уже в листопаді: якою буде погода до кінця осені

19:19

Камалія з'явилася на романтичному фото зі своїм чоловіком і написала про кохання

18:58

Як відмити пластикове підвіконня від плісняви та жовтизни - ефективний лайфхак

18:57

Віск і бруд зникнуть без сліду: як легко очистити гранітний пам’ятник

18:22

"Путіну не можна довіряти": в США заявили про підготовку нового кроку задля миру

18:16

Путін назвав санкції проти Росії "дурістю" і заговорив про друзів у Європі

18:14

Пил усередині батарей: як очистити радіатори за кілька хвилин

18:02

Сестра Єфросініної показала побиту дочку: онуку Ющенка

17:52

Як дати "друге життя" старим чашкам - у що переробити посуд з сервізу

Реклама
17:34

Місячний календар на 26 жовтня – 1 листопада: дні удачі та небезпеки

17:18

Навіщо лавровий лист кладуть біля борошна та круп: чи відлякує він міль

17:16

Дизель продовжує дорожчати: чи може Україна пригальмувати зростання цін

17:12

Кущі будуть всипані великими ягодами: як омолодити стару смородину восени

16:59

Несподівано помер 46-річний Галустян: у соцмережах з’явився некролог

16:48

Як заквасити капусту, щоб була хрусткою: 5 важливих секретів

16:33

Ситна вечеря за 20 хвилин: рецепт дуже смачного салату "Печінковий"

16:31

Пеларгонія переживе зиму без горщика: як зберегти квітку в паперовому пакеті

16:30

РФ готує масований обстріл України: які міста та об’єкти під загрозою

16:17

Що зробити з порожніми грядками восени: простий спосіб захистити ґрунт

16:06

Аномальне тепло повертається в Україну: синоптик назвав дати зміни погоди

15:55

Любовний гороскоп 26 жовтня – 1 листопада: Овнам — час, Скорпіонам — довіра

15:40

Цвілі на швах і герметику не буде: експерти назвали простий спосібВідео

15:36

Кущі хризантем переживуть навіть холодну зиму: що потрібно зробити восени

15:35

Для чого в прищіпці два отвори: мало хто використовує їх правильно

15:31

Путіну шукають "еліксир безсмертя" за 18 млрд рублів: Максакова висміяла плани РФВідео

14:35

Конденсат на вікнах зникне: експерти назвали простий спосіб, який займає 5 хвилин

13:41

Крилаті ракети атакували завод РФ, який виробляє батареї для "Іскандерів" і "Кинджалів"

13:38

Ціни на бензин і дизельне паливо стрімко зростуть: експерт попередив про новий фактор

13:28

Росія готова відновити переговори з Україною та США: у Кремлі зробили важливу заяву

Реклама
12:41

Гороскоп Таро на завтра, 26 жовтня: Стрільцям — фінансові зміни, Водолію — успіх

12:33

У заміокулькаса з'явиться багато нового листя: що допоможе рослині піти в ріст

12:18

Не захотів жити в країні: у Росії наклав на себе руки репер-пропагандист

12:15

Успіх і удача чекають на представників трьох знаків китайського зодіаку до 1 листопада

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 26 жовтня: Коням - важливий крок, Кроликам - принципи

12:13

Навіщо професійні маляри розбавляють фарбу водою: геніальний лайфхак

11:47

7000 гривень зникли: клієнти "Приватбанку" залишаються без карток і грошей

11:41

"Реакція РФ на дипломатію": Зеленський розкрив наслідки атак і зробив нову заявуФото

11:32

Меган Маркл попередила батька, що він ніколи не побачить її дітей

11:16

Трамп недооцінив Путіна: аналітик назвав єдиний спосіб змусити РФ до миру

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти