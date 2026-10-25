Навколо резиденції Путіна на Валдаї панічно посилюють ППО - ЗМІ

Поки у Москві та області Україна атакує стратегічно важливі об'єкти, у Кремлі вирішили посилити оборону не столиці, а палацу диктатора.

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У Росії замість посилення захисту важливих об'єктів, будують нові кільця оборони навколо резиденції Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували ще 16 позицій ППО

Кількість оборонних позицій перевищила 50

Нове кільце ППО охоплює військовий аеродром та острів з лабораторією

Довкола резиденції кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна на Валдаї звели ще 16 позицій протиповітряної оборони. Тепер їх там понад 50.

Нове "зовнішнє" кільце веж ППО проходить у радіусі 50 кілометрів від резиденції та охоплює військовий аеродром Хотилово й острів Лисий, де, ймовірно, працює секретна біолабораторія. Про це повідомляє видання Радіо Свобода.

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Журналісти дійшли таких висновків разом з OSINT-аналітиком jembobineuse, після аналізу супутникових знімків.

Резиденції Путіна / Інфографіка: Главред

За їхніми даними, у жовтні на нових вежах розмістили зенітно-ракетні комплекси "Панцир" або "Тор". Більшість позицій розташована на південь від резиденції, тобто на напрямку, звернутому до України. Утім, оборонний периметр поки що не виглядає замкненим.

"Знайти позиції у північній частині кільця нам поки що не вдалося, можливо, їх спорудять у найближчі місяці", - зазначають автори розслідування.

Одну з веж зовнішнього кільця звели ще в березні 2026 року на території військової бази Хотилово. Цим аеродромом Путін регулярно користується, а до Валдаю звідти можна дістатися поїздом окремою залізничною гілкою, прокладеною саме для цього.

Ще кілька зенітних позицій з'явилися на березі Вишневолоцького водосховища. Посеред нього, на острові Лисий, російські військові збудували новий лабораторний комплекс, який, імовірно, пов'язаний з програмою створення біологічної зброї.

Розслідувачі зауважили, що тепер навколо Валдая є лише вдвічі менше позицій ППО ніж було збудовано після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві та Московській області з їхнім населенням у понад 20 мільйонів людей. Тоді як у Валдаї та Валдайському районі, а також у радіусі 50 кілометрів, проживає менше 100 тисяч осіб.

Коли Путін почав посилювати ППО

Посилення оборони відбувається після того, як у січні російські військові звинуватили Україну в спробі атакувати резиденцію на Валдаї дронами. У Києві ці заяви спростували, а в достовірності версії Москви сумніваються як незалежні експерти, так і американське ЦРУ.

Чим важливі удари по резиденціях Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога і соціолога, директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, ймовірні удари по об'єктах в РФ і зокрема в Москві, дуже сильно позначаться на кремлівському режимі.

Якщо українські засоби ураження зачеплять одну з резиденцій Путіна, то в Росії відразу почнуть говорити, що Путін ховається, а населення і еліта прийдуть до висновку, що їх теж не можуть захистити.

Резиденції Путіна - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що у серпні 2026 року українські безпілотники уразили майданчик зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" поблизу Геленджика на півдні Росії. Ця система використовувалася для захисту однієї з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні, у січні 2026 року, у Кремлі поширили фейк, нібито Україна намагалася наприкінці грудня атакувати дронами резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області.

Раніше, у жовтні 2024 року, резиденція диктатора Володимира Путіна в Сочі Краснодарського краю була на стадії ліквідації. В проміжку між лютим і березнем 2024 року робітники знесли головну будівлю комплексу.

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Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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