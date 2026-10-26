В Україні третій тиждень поспіль дорожчає популярний овоч: скільки просять кілограм

Причиною подорожчання стала обмежена пропозиція тепличних томатів на українському ринку.

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Ціни на тепличні помідори в Україні продовжують зростати / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Україні третій тиждень дорожчають тепличні помідори

Кілограм томатів коштує 55–80 грн - за тиждень ціни зросли на 10%

Через похолодання пропозиція місцевих помідорів скоротилася, а імпорт не покриває дефіцит

В Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори. Наразі місцеві тепличні комбінати пропонують їх по 55–80 грн за кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною подорожчання стала обмежена пропозиція тепличних томатів на українському ринку. Учасники ринку зазначають, що постачання від місцевих виробників залишаються нестабільними.

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"Як зазначають учасники ринку, постачання тепличних томатів від місцевих комбінатів наразі є досить обмеженими та нестабільними. Так, низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції попереднього обороту. В інших стаціонарних теплицях достигання томатів істотно уповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць узагалі припинилося", - зазначають аналітики.

За інформацією EastFruit, виробники мають намір і надалі підвищувати ціни, якщо нинішні темпи збуту збережуться. Вони пояснюють це обмеженою пропозицією тепличних томатів від місцевих комбінатів.

Попри подорожчання, тепличні помідори в Україні в середньому на 22% дешевші, ніж за аналогічний період минулого року.

Які овочі стануть дорожчими у жовтні

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що у жовтні овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

За її словами, восени ціна на овочі та фрукти значною мірою залежатиме від того, у скільки обійдуться їхнє зберігання та доставка до магазинів.

"На формування цін на плодоовочеву продукцію суттєво впливають оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також істотне зростання цін на паливо", - пояснила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини за темою

Як писав Главред, в Україні стрімко зростають ціни на огірки. Причина в прохолодній погоді, яка спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції. У середньому за тиждень ціни на огірки зросли на 32%, і сьогодні цей овоч надходить у продаж по 55-80 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості для імпорту будуть обмеженими через скорочення європейського врожаю.

Нагадаємо, в Україні продовжують активно рости ціни на помідори. Таку ситуацію аналітики ринку пов’язують із досить суттєвим скороченням пропозиції цієї продукції на ринку на тлі досить високого попиту.

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