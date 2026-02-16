Рус
Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо

Анна Ярославська
16 лютого 2026, 11:37
Українців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Ракетний удар, Ту-95
Моніторинговий канал попередив про можливий удар РФ найближчим часом / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Найближчої добу РФ може завдати удару по Україні
  • Метою атаки одночасно можуть стати Київ і західні регіони
  • Українців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги

Російська окупаційна армія завершила підготовку до завдання удару по території України. Атака може відбутися в найближчі кілька діб. Не виключено, що в ніч на 16 лютого. Про це вранці 16 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

Згідно з супутниковими знімками з аеродрому "Українка" здійснили передислокацію три бойові бомбардувальники Ту-95МС, які постійно беруть участь у запусках крилатих ракет.

"Найімовірніше, ворог завдасть удару саме цієї ночі, напередодні завтрашніх переговорів. Особливістю атаки може стати те, що ураження буде завдано по території Київської області, включаючи Київ, і по заходу України - одночасно", - йдеться в повідомленні.

Для ураження столиці та Київської області може бути залучена помірна кількість ударних БПЛА та балістичні/крилаті ракети комплексу "Іскандер".

Для ураження цілей на заході України, ймовірно, будуть застосовуватися ракети з бортів стратегічної авіації та велика кількість ударних БПЛА відповідно.

Не виключено застосування ракет "Калібр", "Кинжал" і "Циркон".

"Щось нове? Ні! Рекордна кількість засобів ураження? Ні Головне – реагуйте на сигнали повітряної тривоги, зробіть запаси води і зарядіть резервні засоби живлення", – додали на каналі.

Удар буде вночі, РФ підготувалася до атаки: що відомо
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в результаті російської атаки на Одеську область у ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Метою удару були об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджені склади з добривами. Виникли пожежі.

Увечері 12 лютого 2026 року армія РФ атакувала Краматорськ. Окупанти влучили в будинок, де жила сім'я. Загинули двоє 19-річних юнаків і їхній 8-річний брат. Крім того, отримали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців і 65-річна старенька. У жінок діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми з струсом головного мозку, забоями грудної клітки, хребта, руки, а також контузією. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

В ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки. У Дніпрі були поранені немовля та 4-річна дівчинка.

В ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
