РФ атакувала Київ і Дніпро дронами та ракетами: постраждали немовля та 4-річна дівчинка

Анна Ярославська
12 лютого 2026, 07:38
Про наслідки ворожої атаки розповіли місцева влада та рятувальники ДСНС.
Атака на Київ і Дніпро
Що відомо про наслідки нічної атаки на Київ і Дніпро / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

  • РФ атакувала Київ і Дніпро ударними дронами
  • У Києві пошкоджено житлову забудову в двох районах
  • У Дніпрі поранені немовля і 4-річна дівчинка

В ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі, серед них - діти.

Про наслідки ворожої атаки розповіли місцева влада та рятувальники ДСНС.

Вибухи в Києві

В результаті російської атаки в ніч на 12 лютого пошкоджено житлову забудову в Дарницькому та Дніпровському районах міста, повідомили в ДСНС.

У Дарницькому районі уламками пошкоджено фасад і скління вікон житлового будинку. На жаль, одна людина постраждала.

У Дніпровському районі на двох локаціях сталося падіння БПЛА біля житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють рятувальники та служби міста.

Мер Києва Кличко повідомив, що в столиці дві людини постраждали в результаті нічної атаки ворога. Одна із них госпіталізована у важкому стані. Іншому постраждалому медики надали допомогу амбулаторно.

Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ / Фото: t.me/dsns_telegram
Вибухи в Дніпрі

В ніч на 12 лютого армія РФ атакувала Дніпро ракетами і безпілотниками. Сталося кілька пожеж. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватні будинки і автомобілі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, немовля і 4-річна дівчинка отримали поранення через атаку росіян на Дніпро.

Дітям надається вся необхідна медична допомога.

"Хлопчик, якому ще немає й місяця, госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав чиновник.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

БпЛА противника били і по Синельниківщині - Роздорській та Васильківській громадах. Там постраждала інфраструктура і дитсадок.

На Нікопольщині постраждав райцентр, Красногригорівська і Покровська громади. Окупанти били артилерією і FPV-дронами.

Українців попередили про масовану атаку РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Метою ворога може стати Київ і Київська область. Про це 10 лютого повідомили моніторингові канали.

На найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв'язку з імовірністю масового комбінованого удару по Україні.

В останні дні противник активно проводив розвідувальні дії на заході країни, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Як і раніше, основним об'єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.

Атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

В ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів був Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

