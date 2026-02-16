Від іноагента до секретного агента: син Галкіна розкрив його таємницю

Максим Галкін виявив у собі новий талант.

https://glavred.net/stars/ot-inoagenta-k-sekretnomu-agentu-syn-galkina-raskryl-ego-taynu-10741094.html Посилання скопійоване

Максим Галкін зараз - комік за допомогою сина став секретним агентом / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

У Мережі з'явилося нове відео Максима Галкіна, зняте його сином

У кадрі гуморист розкрив себе з нового боку

За свою кар'єру Максим Галкін приміряв безліч образів - артистична натура коміка вийшла далеко за межі розмовного жанру. Однак все ж є роль, яку шоумен втілив вперше.

У цьому Галкіну допоміг його 12-річний син Гаррі. Хлопчик у своєму об'єктиві розкрив секретну сторону Максима з великим умінням.

відео дня

До задуму батько і син підійшли з особливим креативом: в кадрі Максим Галкін з'явився в образі Джеймса Бонда - агента 007. "Слухай, Гаррі, а зніми мене, ніби я Джеймс Бонд. Такий агент 007", - запропонував він синові.

Артист професійно вискакував з-за кущів, загадково визирав з-за дерев і разом з собакою вів справжнє стеження. У коментарях до відео шанувальники оцінили почуття гумору і акторську майстерність чоловіка Алли Пугачової.

Максим Галкін зараз - комік за допомогою сина став секретним агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін зараз - комік за допомогою сина став секретним агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін зараз - комік за допомогою сина став секретним агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін зараз - комік за допомогою сина став секретним агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у суперечку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

Читайте також:

Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред