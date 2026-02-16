Від іноагента до секретного агента: син Галкіна розкрив його таємницю

Коротко:
- У Мережі з'явилося нове відео Максима Галкіна, зняте його сином
- У кадрі гуморист розкрив себе з нового боку
За свою кар'єру Максим Галкін приміряв безліч образів - артистична натура коміка вийшла далеко за межі розмовного жанру. Однак все ж є роль, яку шоумен втілив вперше.
У цьому Галкіну допоміг його 12-річний син Гаррі. Хлопчик у своєму об'єктиві розкрив секретну сторону Максима з великим умінням.
До задуму батько і син підійшли з особливим креативом: в кадрі Максим Галкін з'явився в образі Джеймса Бонда - агента 007. "Слухай, Гаррі, а зніми мене, ніби я Джеймс Бонд. Такий агент 007", - запропонував він синові.
Артист професійно вискакував з-за кущів, загадково визирав з-за дерев і разом з собакою вів справжнє стеження. У коментарях до відео шанувальники оцінили почуття гумору і акторську майстерність чоловіка Алли Пугачової.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
