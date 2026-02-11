Втікали від війни і загинули: дрони РФ вбили батька і трьох дітей, вижила лише вагітна мати

Сім'я кілька днів тому евакуювалася із селища Золочев.

У Богодухові РФ вбила майже всю сім'ю, яка рятувалася від війни / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Дрони РФ вбили батька і трьох дітей у Богодухові

34-річна вагітна мати вижила

Сім'я евакуювалася від війни

В ніч на 11 лютого окупанти РФ завдали дронового удару по Богодухову на Харківщині. Загинула майже вся родина, яка шукала порятунку від війни.

Як повідомили в Нацполіції, внаслілок ворожого удару загинули чотири людини: двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка і батько дітей 34 років.

Після обстрілу врятована 34-річна мати дітей, яка перебуває на 35 тижні вагітності. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму і опіки тулуба.

Сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

Золочів - Богодухів / Карта: deepstatemap.live

Також гостру стресову реакцію зазнала 73-річна місцева мешканка.

Як писав Главред, 10 лютого близько 23:30 військові Росії обстріляли Богодухівську громаду ударним безпілотником типу "Герань-2".

Внаслідок влучання в приватний житловий будинок виникла пожежа і значні руйнування будівлі. За попередньою інформацією, загинули двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка і батько дітей 34 років. Поліція фіксує військовий злочин росіян.

9 лютого в Харківській області в Богодухові в результаті удару російського дрона загинули жінка з 10-річною дитиною, є постраждалі.

Українців попередили про масовану атаку РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Метою ворога може стати Київ і Київська область. Про це 10 лютого повідомили моніторингові канали.

На найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв'язку з імовірністю масового комбінованого удару по Україні.

В останні дні противник активно проводив розвідувальні дії на заході країни, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Як і раніше, основним об'єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей та перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

