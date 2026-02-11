Втікали від війни і загинули: дрони РФ вбили батька і трьох дітей, вижила лише вагітна мати

Коротко:
- Дрони РФ вбили батька і трьох дітей у Богодухові
- 34-річна вагітна мати вижила
- Сім'я евакуювалася від війни
В ніч на 11 лютого окупанти РФ завдали дронового удару по Богодухову на Харківщині. Загинула майже вся родина, яка шукала порятунку від війни.
Як повідомили в Нацполіції, внаслілок ворожого удару загинули чотири людини: двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка і батько дітей 34 років.
Після обстрілу врятована 34-річна мати дітей, яка перебуває на 35 тижні вагітності. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму і опіки тулуба.
Сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.
Також гостру стресову реакцію зазнала 73-річна місцева мешканка.
Як писав Главред, 10 лютого близько 23:30 військові Росії обстріляли Богодухівську громаду ударним безпілотником типу "Герань-2".
Внаслідок влучання в приватний житловий будинок виникла пожежа і значні руйнування будівлі. За попередньою інформацією, загинули двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка і батько дітей 34 років. Поліція фіксує військовий злочин росіян.
9 лютого в Харківській області в Богодухові в результаті удару російського дрона загинули жінка з 10-річною дитиною, є постраждалі.
Українців попередили про масовану атаку РФ
Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Метою ворога може стати Київ і Київська область. Про це 10 лютого повідомили моніторингові канали.
На найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв'язку з імовірністю масового комбінованого удару по Україні.
В останні дні противник активно проводив розвідувальні дії на заході країни, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.
Як і раніше, основним об'єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.
Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.
Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.
Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей та перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.
"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.
