Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

Тристоронні консультації відбудуться 17–18 лютого. Сторони обговорять перемир'я та обмін полоненими.

https://glavred.net/ukraine/delegaciya-ukrainy-otpravilas-na-peregovory-s-rf-i-ssha-v-zhenevu-chto-izvestno-10741097.html Посилання скопійоване

Буданов повідомив про відправку делегації до Женеви на переговори про перемир'я / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Головне:

Українська делегація вирушила на переговори до Женеви

Консультації відбудуться 17–18 лютого за участю посередників із США

На порядку денному — механізми моніторингу припинення вогню та організація обміну полоненими

Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Консультації відбудуться 17–18 лютого за участю посередників із США і спрямовані на перемир'я та обмін полоненими.

В ніч на 16 лютого Буданов опублікував у Telegram фото біля поїзда з колегами, з якими вони прямують на наступний раунд переговорів з представниками США і Росії в Женеву.

відео дня

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин.Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки.Інтереси України мають бути захищені", - зазначив глава ОП.

Буданов очолив українську команду на переговорах / t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Женевський етап переговорів пройде в тристоронньому форматі за участю спецпосланців Дональда Трампа - Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Головні питання порядку денного включають механізми моніторингу режиму припинення вогню та організацію подальшого обміну полоненими між сторонами конфлікту.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, Росія не обмежиться лише територіальними вимогами в рамках переговорів про завершення війни з Україною. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що Москва може вимагати не лише міжнародного визнання окупованих територій, але й ставити ширші політичні та безпекові умови. Серед можливих вимог - обмеження оборонного потенціалу України, зміна зовнішньополітичного курсу Києва і перегляд європейської архітектури безпеки.

На Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо висловив сумнів у тому, чи дійсно Росія має намір завершити війну в Україні.

Тим часом президент США Дональд Трамп найближчим часом може вийти з мирних переговорів щодо України. Рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася до літа 2026 року. За його словами, американські чиновники повідомили українським, що робитимуть все, щоб війна закінчилася до червня. Для цього Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan.

Коли може закінчитися війна: прогноз нардепа

Якщо Україна не погодиться на поступки щодо територій, завершення війни в 2026 році або навіть до літа того ж року виглядає малоймовірним. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" і секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"З точки зору того, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій, що війна взагалі закінчиться цього року. Але це я кажу з точки зору того, що я знаю наміри Російської Федерації", - сказав він.

Інші новини:

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред