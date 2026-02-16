Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка "Клану Сопрано" втратила на війні в Україні близьку людину — подробиці

Христина Трохимчук
16 лютого 2026, 10:31
51
Двоюрідний брат Оксани Лади захищав Україну.
Оксана Лада про втрату брата на війні
Оксана Лада про втрату брата на війні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Лада, imdb.com

Ви дізнаєтеся:

  • Оксана Лада розповіла про втрату двоюрідного брата
  • Як він потрапив до ЗСУ

Українська акторка Оксана Лада, яка будує кар'єру в Голлівуді, розповіла про особисту трагедію. Як поділилася зірка серіалу "Клан Сопрано" в інтерв'ю OBOZ.UA, вона втратила на війні рідну людину.

За словами Оксани Лади, її двоюрідний брат вирішив захищати Україну ще до повномасштабного вторгнення. Він пішов на війну добровольцем у 2014 році, отримав військову освіту і став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення, кузен актриси знову проявив мужність і знову призвався.

відео дня
Оксана Лада і Пітер Рігерт - Клан Сопрано
Оксана Лада і Пітер Рігерт - Клан Сопрано / скрін з відео

"Мій двоюрідний брат ще в 2014 році пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення - знову призвався", - розповіла актриса.

Трагедія сталася в 2023 році — на той час двоюрідний брат Лади виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. На жаль, життя захисника України обірвали російські окупанти.

"У 2023 році загинув на Запорізькому напрямку", — поділилася Оксана.

Актриса також розповіла, що кузен — не єдиний чоловік в її родині, який захищав Україну. Чоловік її двоюрідної сестри отримав кілька поранень.

Оксана Лада - інтерв'ю
Оксана Лада — інтерв'ю / фото: instagram.com, Оксана Лада

"У двоюрідної сестри чоловік — теж військовий. І теж з 2014 року. Був розвідником. Під час повномасштабної війни двічі отримав поранення, після чого його комісували. А сестра весь цей час волонтерила, їздила до нього, підтримувала. Там така історія кохання", — розкрила Оксана Лада.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що на 84-му році життя померла народна артистка України і видатна оперна співачка Людмила Юрченко. Після дебюту Людмила Юрченко не сходила з підмостків, втілюючи найскладніші партії для глядачів і стала справжнім символом української опери.

Також американська суперзірка Бейонсе вперше за кілька років зважилася на кардинальні зміни в зовнішності і позбулася свого довгого волосся. Замість кучерів поп-діва з'явилася з короткою стрижкою каре і в екстравагантних луках.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:34Світ
Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:31Україна
Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Останні новини

10:52

Дощ і ожеледь: у Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду

10:37

Важливі зміни для біженців з України: яке рішення ухвалили в ЄС

10:35

Три знаки китайського гороскопу зірвуть джекпот з 16 лютого

10:31

Катерина Бужинська публічно розповіла правду про свого чоловіка-іноземця

10:31

Зірка "Клану Сопрано" втратила на війні в Україні близьку людину — подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:29

Від іноагента до секретного агента: син Галкіна розкрив його таємницю

09:49

Який результат виборів в Україні визнають в РФ - в ISW відповіли

09:46

В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

09:42

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото 19-річного сина: "Щасливий батько"

Реклама
09:34

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 лютого (оновлюється)

09:27

Штормовий вітер і підйом моря: в Одесі та області серйозно погіршиться погода

09:14

"Співала на головній оперній сцені": пішла з життя народна артистка УкраїниВідео

09:10

Що посадити поруч з часником: найкращі сусіди для великого врожаюВідео

09:00

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

08:31

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:22

Мюнхенська конференція - курс на продовження війниПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:10

Відключення світла в Україні - графіки на 16 лютого (оновлюється)

Реклама
07:35

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: генерал США оцінив перспективи

06:45

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

06:05

У Казахстані 15 березня відбудеться референдум: чому Москва так нервуэПогляд

04:41

Річ не в пошуку тепла: чому насправді коти постійно займають місце господаря

03:31

Два нічні симптоми можуть вказувати на деменцію: несподівані ознаки хвороби

02:54

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

02:23

Скільки треба годувати кота на день – остаточний вердикт ветеринараВідео

02:01

Наступ наосліп: чи зламає "блекаут" Starlink плани Кремля на весняну операцію

01:40

Бех-Романчук вперше показала доньку: як спортсмени назвали немовля

01:30

52-річна зірка "Корони" зізналася у своїй небінарності

00:54

Хто з українців вийде на старт у "медальний" понеділок: розклад змагань

00:26

Тоня Матвієнко не відходить від Арсена Мірзояна - рідкісне селфі пари

15 лютого, неділя
23:57

Відключення електроенергії 16 лютого: стали відомі графіки для Києва та області

23:51

Тиждень на Дніпропетровщині розпочнеться з темряви: нові графіки на 16 лютого

23:51

У США жорстоко вбили 21-річну біженку з України: кого підозрюють у вбивстві

22:23

Три речі, які заборонено робити в гостях, аби не накликати бідність та сварки

22:01

Не лише ППО: Зеленський розкрив "сюрпризи" Мюнхенської конференції

21:58

"Реагуйте на тривоги": Зеленський попередив про підготовку нового удару РФВідео

21:24

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState обновили карту

20:51

Чому Захід почав програвати конкуренцію Китаю?Погляд

Реклама
20:37

"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

20:27

Обманювали з квартирами і навіть з ковбасою: як СРСР насправді "піклувався" про людей

20:21

Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

20:05

Коли Прощеная неділя в 2026 році: як правильно просити пробачення

19:57

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

19:50

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

19:33

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:29

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

19:25

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти