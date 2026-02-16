Зірка "Клану Сопрано" втратила на війні в Україні близьку людину — подробиці

Двоюрідний брат Оксани Лади захищав Україну.

Оксана Лада про втрату брата на війні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Лада, imdb.com

Оксана Лада розповіла про втрату двоюрідного брата

Як він потрапив до ЗСУ

Українська акторка Оксана Лада, яка будує кар'єру в Голлівуді, розповіла про особисту трагедію. Як поділилася зірка серіалу "Клан Сопрано" в інтерв'ю OBOZ.UA, вона втратила на війні рідну людину.

За словами Оксани Лади, її двоюрідний брат вирішив захищати Україну ще до повномасштабного вторгнення. Він пішов на війну добровольцем у 2014 році, отримав військову освіту і став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення, кузен актриси знову проявив мужність і знову призвався.

Оксана Лада і Пітер Рігерт - Клан Сопрано / скрін з відео

"Мій двоюрідний брат ще в 2014 році пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення - знову призвався", - розповіла актриса.

Трагедія сталася в 2023 році — на той час двоюрідний брат Лади виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. На жаль, життя захисника України обірвали російські окупанти.

"У 2023 році загинув на Запорізькому напрямку", — поділилася Оксана.

Актриса також розповіла, що кузен — не єдиний чоловік в її родині, який захищав Україну. Чоловік її двоюрідної сестри отримав кілька поранень.

Оксана Лада — інтерв'ю / фото: instagram.com, Оксана Лада

"У двоюрідної сестри чоловік — теж військовий. І теж з 2014 року. Був розвідником. Під час повномасштабної війни двічі отримав поранення, після чого його комісували. А сестра весь цей час волонтерила, їздила до нього, підтримувала. Там така історія кохання", — розкрила Оксана Лада.

