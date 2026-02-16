52-річна зірка "Корони" зізналася у своїй небінарності

Олівія Колман розкрила, як до цього ставиться її чоловік.

https://glavred.net/starnews/52-letnyaya-zvezda-korony-priznalas-v-svoey-nebinarnosti-10741082.html Посилання скопійоване

Олівія Колман новини - зірка заговорила про свою небінарність / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Що Олівія Колман розповіла про свою небінарність

Чи обговорювала зірка це питання зі своїм чоловіком

Британська акторка і зірка серіалу "Корона" Олівія Колман у 52 роки вперше зробила заяву про свою жіночність. Точніше про те, що відчувала внутрішні суперечності в тому, щоб повністю прийняти жіночу гендерну роль.

Під час бесіди про свій новий фільм, артистка розповіла Them про те, що своєму чоловікові, юристу і письменнику Еду Сінклеру (у шлюбі з 2001 року - прим. редактора), вона завжди описувала себе як гомосексуального чоловіка. "Протягом усього мого життя я сперечалася з людьми, з якими завжди відчувала себе небінарною. Але я ніколи не відчувала себе дуже жіночною, будучи жінкою. Я завжди описувала себе чоловікові як гея", - каже Колман.

відео дня

Олівія також повідомила, як її друга половинка, з якою вона завела трьох дітей, реагує на подібні заяви. "Він каже: "Так, я розумію це", - поділилася акторка.

Олівія Колман новини - зірка заговорила про свою небінарність / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Читайте також:

Про персону: Олівія Колман Олівія Колман - англійська акторка. Лауреат премій "Оскар" і "Еммі", чотирьох премій BAFTA, трьох премій "Золотий глобус" і кубка Вольпі Венеціанського міжнародного фестивалю, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші фільми: "Лобстер", "Фаворитка", "Роузи"; серіали - "Корона", "Бродчерч".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред