52-річна зірка "Корони" зізналася у своїй небінарності

Британська акторка і зірка серіалу "Корона" Олівія Колман у 52 роки вперше зробила заяву про свою жіночність. Точніше про те, що відчувала внутрішні суперечності в тому, щоб повністю прийняти жіночу гендерну роль.
Під час бесіди про свій новий фільм, артистка розповіла Them про те, що своєму чоловікові, юристу і письменнику Еду Сінклеру (у шлюбі з 2001 року - прим. редактора), вона завжди описувала себе як гомосексуального чоловіка. "Протягом усього мого життя я сперечалася з людьми, з якими завжди відчувала себе небінарною. Але я ніколи не відчувала себе дуже жіночною, будучи жінкою. Я завжди описувала себе чоловікові як гея", - каже Колман.
Олівія також повідомила, як її друга половинка, з якою вона завела трьох дітей, реагує на подібні заяви. "Він каже: "Так, я розумію це", - поділилася акторка.
Про персону: Олівія Колман
Олівія Колман - англійська акторка. Лауреат премій "Оскар" і "Еммі", чотирьох премій BAFTA, трьох премій "Золотий глобус" і кубка Вольпі Венеціанського міжнародного фестивалю, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші фільми: "Лобстер", "Фаворитка", "Роузи"; серіали - "Корона", "Бродчерч".
