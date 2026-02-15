У США жорстоко вбили 21-річну біженку з України: кого підозрюють у вбивстві

Біженку з України Катерину Товмаш застрелив колишній партнер у день святого Валентина.

У США вбили 21-річну біженку з України / Колаж: Главред, фото: @Instagram m.tovmash, fox8.com

Головне:

У Північній Кароліні застрелили українку Катерину Товмаш та та чоловіка

Нападником був її колишній партнер Калеб Хейден Фосно

Йому інкримінують незаконне проникнення та два умисні вбивства першого ступеня

У Сполучених Штатах Америки 14 лютого вбили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. Її застрелили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні - у тому ж штаті, де раніше в метро убили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Про вбивство, яке було скоєне у день святого Валентина, 14 лютого, Про це повідомили в Офісі шерифа округу Мур.

Зазначається, що зранку того дня поліція отримала повідомлення про стрілянину в приватному будинку. Там виявили 21-річну жінку та 28-річного чоловіка, убитих з вогнепальної зброї.

Підозрюваним виявився 25-річний Калеб Гайден Фосно, який прибув до Північної Кароліни зі штату Огайо, подолавши близько семи годин у дорозі.

За даними слідства, чоловік вдерся до будинку вночі, де також перебували дві сестри шкільного віку та шестирічний брат Катерини. Він розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати сестри, а потім на очах дитини вистрілив у неї в ліжку, позбавивши життя. Він також вистрелив у її хлопця, який спав поруч з нею.

Після злочину підозрюваний утік з місця злочину. Однак згодом його затримали. Йому інкримінують незаконне проникнення та два умисні вбивства першого ступеня.

Убивця українки Катерини Товмаш, її колишній хлопець Калеб Гайден Фосно/ Фото: Moore County Sheriff’s Office

Пізніше брат убитої дівчини Михайло Товмаш у в дописі в Instagram повідомив, що вбивцею був колишній хлопець його сестри Катерини.

Катерина Товмаш до повномасштабної війни мешкала у Білій Церкві Київської області. У США вона перебувала близько двох років.

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю", - написав Михайло.

У США вбили 21-річну біженку з України / Фото: скриншот допису Михайла Товмаша

Напади на українців за кордоном - новини

Як писав Главред, ввечері 22 серпня 2025 року в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End в Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає сам президент США Дональд Трамп.

Пізніше з'явилася інформація про те, що батько загиблої Станіслав Заруцький не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

Раніше в Хаасроді (Бельгія) була вбита 46-річна українка і її 6-річна дочка.

Тіла з ножовими пораненнями були знайдені в будинку, де жила жінка, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними правоохоронців, вбивця підпалив будинок, жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

