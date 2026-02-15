Відключення електроенергії 16 лютого: стали відомі графіки для Києва та області

Для мешканців Києва та Київської області 16 лютого розпочнуться планові відключення електроенергії.

З'явилося попередження про нові відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

У Києві та Київській області заплановані тимчасові обмеження електропостачання

16 лютого в столиці діятимуть індивідуальні графіки відключення світла

Для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення електроенергії.

Про відключення електроенергії йдеться в повідомленні в Telegram-каналі компанії-постачальника ДТЕК.

/ alerts.org.ua

Уточнюється, що в Київській області 16 лютого відключення електроенергії очікується за затвердженими чергами.

/ alerts.org.ua

Крім того, у Києві знову будуть застосовуватися тимчасові індивідуальні графіки відключень, уточнюють у ДТЕК.

У цьому випадку розподіл на підгрупи не передбачено — для кожної адреси діє окремий графік подачі електроенергії.

/ Главред

Масові відключення: позиція Міненерго

Енергетична система України, як і раніше, функціонує в складних умовах. На пошкоджених в результаті обстрілів об'єктах аварійні бригади ведуть відновлювальні роботи без перерв.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масштабної атаки РФ і засідання штабу з ліквідації її наслідків у Києві та області енергомережа залишається в робочому стані, проте відчуває граничні навантаження.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

