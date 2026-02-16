Наступ наосліп: чи зламає "блекаут" Starlink плани Кремля на весняну операцію

Російські війська стикаються з проблемами зв’язку через відключення Starlink та слабкість власних систем.

Росіяни намагаються відновити зв’язок через супутники та Wi-Fi-мости / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Росіяни втратили стабільний зв’язок після відключення Starlink

Їхні власні супутники та оптоволокно менш ефективні

Українська армія скористалася цим для контратак у сірій зоні

Російські окупаційні війська опинилися без зв’язку, незважаючи на попередні спроби налагодити альтернативні системи без використання Starlink у 2023–2024 роках. Про це в інтерв’ю Oboz.ua розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, технологічний прогрес дав українським силам перевагу:

"Є Starlink, є Telegram – можна координувати удари і дії штурмових груп. Це було доволі зручно. І ось усе різко обірвалося".

Спроби ворога відновити зв’язок

Він пояснив, що росіяни намагаються розгорнути власні аналоги, але їхні супутники розташовані значно вище, через що якість сигналу і стабільність зв’язку значно гірші.

"Десь вони тягнуть оптоволокно, десь розгортають супутникові антени, які виглядають як звичайні. Їх неможливо приховати, накрити, як Starlink, обтягнути тканиною, бо в такому разі суттєво падає якість зв'язку. Отже, їх видно".

Жмайло додав, що російські Z-воєнкори скаржаться на ефективність українських засобів радіоелектронної боротьби проти цих мереж. Ворог також використовує Wi-Fi-мости та оптоволокно, але ці системи вразливі через видимість антен і можливість артилерійських ударів.

ЗСУ використали слабкість противника

Директор Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що українська армія використала проблеми росіян зі зв’язком для контратак:

"Росіяни називають це контрнаступом, але це робиться навмисно, адже командири на місцях завжди мають план – захопити, захопити, захопити. Вони спалюють живу силу, але успіхи набагато скромніші. Він них вимагають результат, тому вони домальовують лінію бойового зіткнення набагато західніше".

Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Він додав, що зміни командирів та публічні покарання підвищують ризик втрат серед особового складу. Українська армія проводить зачистку в сірій зоні шириною 15–20 км, де російські підрозділи намагаються просочуватися поодинці:

"Ці групи поодинокі. Вони атакують по 1-2-3 людини, намагаючись пройти кілзону, бо там їх багато гине. Тому наші сили вирішили цим скористатися, маючи, зокрема, Starlink".

Чи зможе ворог оговтатися

Щодо весняного наступу, Жмайло вважає, що все залежить від того, наскільки швидко росіяни відновлять свої можливості:

"Зимовий період, несприятливі погодні умови, сильні морози, відключення Starlink – все це вплинуло на активність російських військ вздовж лінії бойового зіткнення".

На його думку, якщо Сили оборони України зможуть довести втрати противника до 50 тисяч на місяць, є шанс вистояти.

Як блокування терміналів Starlink впливає на фронт

Як писав Главред, у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти суттєво скоротили кількість штурмових дій на фронті після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" відзначив, що цю ситуацію можна використати для планування оборонних заходів. За його словами, це "найбільш болючий період для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми зіткнулися з подібною проблемою, так як майже два роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв’язку у військовій сфері", – додав лейтенант.

Як раніше писав Главред, російська армія вперше змогла ефективно використовувати дрони-камікадзе типу Шахед, оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, в районі Кропивницького. Про це свідчать оприлюднені російськими військовими відеокадри атаки на українські вертольоти із застосуванням цих безпілотників. Інформацію підтвердив радник міністра оборони України, фахівець у галузі радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Крім того, Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink. Видання The Telegraph навело дані Інституту вивчення війни (ISW) про те, що ЗСУ почали локальні контратаки для відновлення зв'язку між позиціями на лінії фронту між південним Добропіллям і північною Варваривкою.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що частина терміналів Starlink буде відключена в рамках протидії застосуванню цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

