Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Руслан Іваненко
15 лютого 2026, 19:57оновлено 15 лютого, 20:45
Мешканців закликають не ігнорувати повітряні тривоги та уважно стежити за офіційними повідомленнями.
Аналітики попереджають про можливу масовану комбіновану атаку на Київ і область / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, 26 ОАБр, скріншот

Коротко:

  • Київ і область під загрозою комбінованої атаки протягом 48 годин
  • Ворог може застосувати до 500 дронів, десятки ракет та авіацію
  • Потенційні цілі – енергетика, оборонні підприємства

Київ і Київська область найближчими днями можуть опинитися під загрозою масштабної комбінованої атаки з боку країни-агресора Росії. Про це повідомляють моніторингові канали з посиланням на наявну оперативну інформацію. За їхніми даними, йдеться про ймовірну підготовку удару протягом найближчих 48 годин.

Озброєння, яке може бути застосоване

Аналітики зазначають, що ворог може задіяти значну кількість повітряних засобів ураження. Зокрема, мова йде про використання до 500 безпілотників, до 25 балістичних ракет "Іскандер-М", до 10 крилатих ракет "Іскандер-К", орієнтовно до 40 ракет, випущених із літаків типу "Ту", а також до 16 крилатих ракет "Калібр".

Крім ракетного компонента, не виключається залучення стратегічної авіації, зокрема літаків Ту-22М3, а також тактичної авіації, включно із Су-57.

Розвідка та ймовірні цілі

За інформацією моніторингових ресурсів, противник уже здійснив аеророзвідку низки об’єктів у столиці та області. Ймовірними цілями залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу.

У Києві під потенційною загрозою можуть перебувати райони ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також Нивки, Жуляни, Дарниця, Святошин і Оболонь. У Київській області аналітики звертають увагу на Вишгород, Білу Церкву, Бориспіль, Бровари, Васильків, район Трипільської ТЕС, а також Вишневе і Боярку.

Ракети якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Також джерела не виключають можливості застосування ракетного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за повідомленнями офіційних структур.

Які цілі ударів балстики по Україні - думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати ключовим інструментом тиску Росії на Україну. Найбільшу загрозу, на думку експертів, становлять регіони, що потрапляють у приблизно 500-кілометрову зону ураження — це значна частина лівобережжя, південні області та частково північ країни, повідомляє військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його оцінкою, Росія активно застосовує балістичні ракети для ударів по логістичних об’єктах і складській інфраструктурі. Основними цілями залишаються склади великих торговельних мереж, логістичні хаби, залізнична інфраструктура та складські приміщення сервісних компаній, зокрема відділення "Нової пошти".

Коваленко також зазначає, що в майбутньому ворог може розширити перелік цілей і почати атакувати об’єкти, які не належать до енергетичної інфраструктури. "Вони не зупиняться і не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, у 2026 році російська балістика може стати одним із головних викликів для України, і нам доведеться шукати способи протидії цьому засобу терору", — підкреслює експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у ніч проти неділі, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару.

Крім того, в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Нагадаємо, що в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

