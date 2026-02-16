Путін дав інструкції: у РФ сказали, про що говоритимуть з Україною на переговорах у Женеві

Російська делегація на переговорах у Женеві буде розширена, повідомив Дмитро Пєсков.

Пєсков розповів, про що говоритимуть на мирних переговорах у Женеві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem

Коротко:

У Женеві відбудеться третій раунд мирних переговорів

Про підготовку зустрічі повідомив Дмитро Пєсков

Порядок денний буде розширено порівняно з попередніми раундами

17-18 лютого в Женеві відбудеться третій раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США. Під час зустрічі делегації мають намір обговорити, зокрема, і питання територій. Про це заявив речник глави РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, російська делегація на переговорах у Женеві буде розширена. Зокрема, до її складу увійдуть: помічник Путіна Володимир Мединський, заступник глави МЗС Михайло Галузін, керівник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков та інші офіційні особи, повідомляє російське пропагандистське видання РІА Новини.

Пєсков окремо уточнив, що Володимир Мединський залишається главою делегації Росії на переговорах щодо України. У раундах в Абу-Дабі він не брав участі, тому що там нібито йшлося про питання безпеки.

Кирило Дмитрієв теж візьме участь у переговорах у Женеві, але він працює окремим треком.

Які теми будуть обговорюватися

На переговорах у Женеві сторони обговорюватимуть ширше коло питань порівняно з Абу-Дабі. За словами Пєскова, на зустрічі сторони порушать питання територій.

Пєсков підкреслив, що російський диктатор перебуває в постійному контакті з переговірниками щодо України. Він дав делегації докладні інструкції перед вильотом на переговори в Женеву.

Як писав Главред, глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Консультації відбудуться 17-18 лютого за участю посередників із США і націлені на перемир'я та обмін полоненими.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися лише інтересами української сторони.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія не обмежиться лише територіальними вимогами в рамках переговорів про завершення війни з Україною.

Президент США Дональд Трамп найближчим часом може вийти з мирних переговорів щодо України. Рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: думка генерала

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.

За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.

Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

