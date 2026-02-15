Тиждень на Дніпропетровщині розпочнеться з темряви: нові графіки на 16 лютого

Слідкуйте за змінами графіків електропостачання, які можуть коригувати диспетчери "Укренерго".

Час та обсяги електропостачання можуть змінюватися протягом дня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

В Україні 16 лютого запровадять обмеження споживання електроенергії

Графіки відключень діятимуть протягом усього дня

Павлоград отримає окремі спеціальні черги відключень

У понеділок, 16 лютого, у Дніпрі та Дніпропетровській області та більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень діятимуть протягом усього дня, однак час та обсяги можуть змінюватися.

Графіки відключень від ЦЕК

Для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами протягом доби:

1.1 черга: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.

1.2 черга: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 22:00-24:00.

2.1 черга: 00:00-03:00, 08:30-13:00, 15:00-22:00.

2.2 черга: 03:00-08:30, 10:30-16:00, 20:00-24:00.

3.1 черга: 00:00-05:30, 11:00-15:00, 17:30-22:00.

3.2 черга: 00:00-05:30, 08:30-15:00, 20:00-24:00.

4.1 черга: 00:00-03:00, 08:00-13:00, 15:00-21:00.

4.2 черги: 03:00-08:30, 10:30-17:30, 20:00-22:00.

5.1 черга: 00:00-03:00, 08:00-13:00, 15:00-22:00.

5.2 черга: 00:00-05:30, 08:30-15:00, 17:30-21:00.

6.1 черга: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.

6.2 черга: 05:30-10:30, 13:00-20:00, 22:00-24:00.

Графік для Павлограда

Мешканці Павлограда, які тимчасово потрапляють під інший графік, отримають окремі спеціальні черги відключень:

1 черга: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

2 черга: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.

У "Укренерго" наголосили, що протягом дня графіки можуть коригуватися за рішенням диспетчерського центру.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати допомогу під час перебоїв з електропостачанням або надзвичайних ситуацій.

Локації облаштовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад і функціонують у робочі години. У пунктах можна зігрітися, скористатися електроенергією та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

Відключення світла - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, у понеділок, 16 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Крім того, у місті Кременчук Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для вивчення проблем з електропостачанням, оскільки місто є транзитним вузлом для передачі електроенергії у прифронтові Харківську та Сумську області.

Нагадаємо, що для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону варто зосередитись на трьох ключових напрямках. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

