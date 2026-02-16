"Скажу все, як є": що сталося з дітьми Олени Тополі після зливу її відео

Олена Тополя дала перше велике інтерв'ю.

Олена Тополя інтерв'ю / скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Олена Тополя розповіла, як її шантажували інтимним відео

Як відреагували діти Олени Тополі на скандал

Відома українська співачка Олена Тополя, яка постраждала від зливу інтимного відео, розповіла подробиці інциденту. В інтерв'ю Раміні Есхакзай вона поділилася, як скандал вплинув на її трьох маленьких дітей.

За словами артистки, шантажисти цілеспрямовано використовували наратив про те, що злитий відеоролик може дійти до її дітей і зіпсувати їм життя. Незважаючи на це, Тополя не піддалася на погрози.

Олена Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Це така операція по знищенню моєї репутації. Боти тиснули на те, що я мати, у мене є діти і що вони можуть побачити і почути", - розповіла Олена.

Незважаючи на те, що відео все-таки потрапило в мережу, співачка не вважає, що це відіб'ється на її дітях. Олена робить все, щоб захистити малюків від цієї інформації, але зізнається — якщо коли-небудь вони дізнаються про те, що сталося, мама знайде слова, щоб пояснити їм ситуацію.

"Я хороша мати — зроблю так, щоб вони не побачили і не почули. Або я їм скажу все, як є. Я нічого поганого не зробила. І це не виправдання, а факт", — підкреслила зірка.

Олена Тополя у Раміни Есхакзай / скрін з відео

Олена Тополя — скандал зі злитим відео

Співачка Олена Тополя стала жертвою ретельно спланованого шантажу: 23-річний киянин таємно зняв артистку на приховану камеру і вимагав гроші за нерозповсюдження відео. Знайомство почалося з підлаштованої ДТП, після чого зловмисник втерся в довіру до зірки, використовуючи психологічні маніпуляції і подарунки. Артистка не пішла на умови злочинця, і він виконав погрози, виклавши відео в мережу. Олена Тополя звернулася в поліцію — в результаті підозрюваний затриманий, йому загрожує до 12 років в'язниці.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя – українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

