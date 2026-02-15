Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Росія може висувати розширені політичні та територіальні вимоги до України, що ускладнює перспективи мирних переговорів, вказують аналітики.

У Кремлі заявляють про можливість розширити умови завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Країна-агресорка Росія не обмежиться лише територіальними вимогами у рамках можливих переговорів щодо завершення війни з Україною. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Так, аналітики звернули увагу на заяву заступника голови Комітету з оборони Державної Думи Росії Олексія Журавльова, який часто озвучує реальні дипломатичні та військові наміри Кремля. 14 лютого він заявив, що Росія "не обмежиться" лише здачею Україною Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також наголосив на прагненні змінити режим у Києві, усунувши нібито "русофобський" і неонацистський уряд.

Аналітики відзначають, що Москва може вимагати не лише міжнародного визнання окупованих територій, а й ставити ширші політичні та безпекові умови. Серед можливих вимог — обмеження оборонного потенціалу України, зміна зовнішньополітичного курсу Києва та перегляд європейської безпекової архітектури.

"Високопоставлені чиновники Кремля нещодавно також заявили, що післявоєнна Україна повинна бути "дружньою" до Росії, маючи на увазі, що Росія буде задоволена лише Україною, очолюваною проросійським урядом, який проводить проросійську політику", - йдеться у звіті.

В ISW відзначають, що Кремль неодноразово відкидав серйозні західні гарантії безпеки для України і демонстрував готовність досягати своїх військових цілей силовими методами, якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху.

Аналітики зазначають, що 14 лютого Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що переговори щодо завершення війни "звузилися" до найскладніших питань, на які важко дати відповідь, і водночас США не впевнені, наскільки серйозно Росія налаштована припинити війну.

Рубіо підкреслив, що США не знають, на яких умовах Росія готова зупинити війну і чи вдасться знайти такі умови, які були б прийнятні для України та водночас погоджені Москвою.

Як писав Главред, якщо Україна не погодиться на поступки щодо територій, завершення війни у 2026 році або навіть до літа того ж року виглядає малоймовірним. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"З точки зору, як зараз це відбувається (ймовірно йдеться про мирні переговори, - ред.), для мене малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін прокоментував пропозицію президента України щодо двомісячного перемир’я для проведення виборів і заявив, що Росія нібито готова не завдавати ударів у день голосування.

Президент України наголосив, що без чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про припинення війни можуть бути тимчасовими і не зупинять нових атак Росії.

На Мюнхенській безпековій конференції держсекретар США Марко Рубіо висловив сумнів у тому, чи дійсно Росія має намір завершити війну в Україні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

