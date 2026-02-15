Рус
Не лише ППО: Зеленський розкрив "сюрпризи" Мюнхенської конференції

Руслан Іваненко
15 лютого 2026, 22:01
938
Призедент україни розповів про результати переговорів у Мюнхені.
Зеленский, помощь
Президент повідомив про десятки зустрічей із міжнародними партнерами / Офіс президента України, defense.gov

Коротко:

  • Зеленський обговорив поставки ракет для ППО на Мюнхенській конференції
  • Проведено десятки зустрічей з міжнародними партнерами щодо безпеки
  • Анонсовано підготовку нового українського санкційного пакету

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями переговорів з міжнародними партнерами під час Мюнхенської конференції з безпеки. Головним питанням, за його словами, залишаються поставки ракет для протиповітряної оборони для захисту від балістичних ударів.

"Головне — ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом всієї цієї зими", — наголосив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

З ким зустрічався президент

Протягом двох днів у Мюнхені відбулося десятки зустрічей з лідерами різних країн. Президент зазначив, що тему посилення української ППО обговорювали практично з кожним партнером, який може надати відповідну допомогу.

Він також підкреслив, що досягнуті домовленості мають бути реалізовані, адже протиповітряна оборона залишається щоденною потребою України в умовах триваючих атак.

Що з енергетикою

Крім безпекових питань, Україна очікує нових рішень у сфері енергетики. За словами президента, наступного тижня заплановані зустрічі та робота над формуванням додаткових енергетичних пакетів. Йдеться про відновлення енергетичної інфраструктури після ударів та постачання необхідного обладнання.

Нові санкції в роботі

Також Зеленський анонсував підготовку нового українського санкційного пакету.

"Документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет повинен стати сигналом для інших у світі — сигналом про те, що не можна просто закривати очі на підтримку агресії", — зазначив президент.

Указ про введення санкцій буде оприлюднений найближчим часом. До пакету увійдуть особи, які працюють на війну та використовують спорт як інструмент підтримки агресії.

Експертна оцінка підтримки України

Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а ключовим стратегічним союзником для нашої держави залишається Європейський Союз. Таку оцінку дав політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, ЄС відіграє вирішальну роль не лише у фінансовій підтримці, а й у задоволенні військових потреб України, зокрема у фінансуванні закупівлі американського озброєння.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка слугує довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — підкреслив Фесенко.

Експерт наголосив, що саме системна та довгострокова модель допомоги з боку європейських партнерів формує для України стратегічні гарантії безпеки та посилює її позиції у протистоянні з Росією.

Як раніше повідомляв Главред, 2 лютого, країни-учасниці засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") пообіцяли виділити цього року 35 мільярдів євро на підтримку української армії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.






