Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: генерал США оцінив перспективи

Адміністрація Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, вважає Бен Годжес.

Годжес не вірить у завершення війни в 2026 році

Головні тези Годжеса:

Війна Росії проти України не закінчиться в 2026 році

Кремль не піде на перемир'я без примусу

Трамп не чинить достатнього тиску на Москву

Екс-командувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що не вірить у закінчення війни Росії в Україні в 2026 році.

За його словами, Кремль не зацікавлений у мирі.

"Ні, я не вірю в те, що війна закінчиться цього року, тому що росіяни не зацікавлені в цьому (мирі, — ред.). Тому вони ніколи не погодяться на перемир'я або щось подібне, якщо їх не змусять...", — сказав Годжес на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На його думку, адміністрація лідера США Дональда Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати.

"Поки немає тиску на російський уряд, вони будуть продовжувати робити те, що роблять...", — підкреслив Годжес.

Як писав Главред, у січні 2026 року Бен Годжес заявив в інтерв'ю Bild, що війна в Україні триватиме, поки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що йому не виграти. За його словами, пошук миру Трампа виключно в дипломатії "приречений на провал", тому що американський президент не цікавився фактами і діє виключно в площині особистих симпатій та антипатій.

Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Війна в Україні може закінчитися вже цього літа. Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог у Давосі.

За його прогнозом, мир може бути досягнутий вже до Дня незалежності України - 24 серпня 2026 року.

"Я дійсно вірю: якщо Україна переживе цю зиму - січень і лютий - і вийде в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир", - сказав Келлог.

Мирні переговори - останні новини

Глава Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Консультації відбудуться 17-18 лютого за участю посередників із США і спрямовані на перемир'я та обмін полоненими.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що наступний раунд переговорів відбудеться 17-18 лютого. На чолі російської делегації буде помічник російського диктатора Володимир Мединський.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася до літа 2026 року. За його словами, американські чиновники повідомили українським, що робитимуть все, щоб війна закінчилася до червня. Для цього Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія не обмежиться тільки територіальними вимогами в рамках переговорів про завершення війни з Україною.

Інші новини:

Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

