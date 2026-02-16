Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

15 лютого Герман Галущенко намагався залишити територію України, але його затримали детективи НАБУ.

Герману Галущенку повідомили про підозру / Фото: t.me/nab_ukraine

Коротко:

НАБУ і САП повідомили про підозру Герману Галущенко

Детективи розкрили схему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом

Ексчиновника затримали при спробі виїзду з України

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". На відмиванні коштів і участі в злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021-2025). Йому повідомили про підозру. У Національному антикорупційному бюро не назвали ім'я підозрюваного, але, очевидно, що йдетьс про Германа Галущенка.

Як повідомила 16 лютого пресслужба НАБУ з посиланням на дані слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) з ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

"Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів і Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед "інвесторів" фонду була і сім'я підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

З метою приховування його участі на Маршалових островах створили дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітсі і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину і чотирьох дітей чиновника.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті в трьох швейцарських банках.

У НАБУ повідомили, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася сім'я підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували сім'ї безпосередньо в Швейцарії.

"Частину цих коштів витратили на оплату навчання в престижних закладах Швейцарії і розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, з якого сім'я високопоставленого чиновника отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби", - йдеться в повідомленні.

Схема легалізації грошей / t.me/nab_ukraine

15 лютого 2026 року під час спроби залишити територію України колишнього високопоставленого чиновника затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство триває. В рамках розслідування зазначених фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Операція "Мідас" - новини

Як писав Главред, 10 листопада 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить масштабну операцію з викриття корупції в енергетичній сфері. За інформацією відомства, учасники схеми організували широку корупційну мережу впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на НАЕК "Енергоатом".

12 листопада 2025 року під час позачергового засідання уряду було ухвалено рішення усунути Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції.

У зв'язку з корупційним скандалом Кабінет міністрів України оголосив про повне перезавантаження системи управління енергетичним сектором.

В ніч на 15 лютого 2026 року ЗМІ писали, що під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Його зняли з поїзда.

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

