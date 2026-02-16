Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

Анна Ярославська
16 лютого 2026, 08:12
140
15 лютого Герман Галущенко намагався залишити територію України, але його затримали детективи НАБУ.
Герману Галущенко повідомили про підозру
Герману Галущенку повідомили про підозру / Фото: t.me/nab_ukraine

Коротко:

  • НАБУ і САП повідомили про підозру Герману Галущенко
  • Детективи розкрили схему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом
  • Ексчиновника затримали при спробі виїзду з України

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". На відмиванні коштів і участі в злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики (2021-2025). Йому повідомили про підозру. У Національному антикорупційному бюро не назвали ім'я підозрюваного, але, очевидно, що йдетьс про Германа Галущенка.

Як повідомила 16 лютого пресслужба НАБУ з посиланням на дані слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) з ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

відео дня

"Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських островів і Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед "інвесторів" фонду була і сім'я підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

З метою приховування його участі на Маршалових островах створили дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітсі і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину і чотирьох дітей чиновника.

Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті в трьох швейцарських банках.

У НАБУ повідомили, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

Встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася сім'я підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою і перерахували сім'ї безпосередньо в Швейцарії.

"Частину цих коштів витратили на оплату навчання в престижних закладах Швейцарії і розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, з якого сім'я високопоставленого чиновника отримувала додатковий дохід і витрачала його на власні потреби", - йдеться в повідомленні.

Схема легалізації грошей
Схема легалізації грошей / t.me/nab_ukraine

15 лютого 2026 року під час спроби залишити територію України колишнього високопоставленого чиновника затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство триває. В рамках розслідування зазначених фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Операція "Мідас" - новини

Як писав Главред, 10 листопада 2025 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить масштабну операцію з викриття корупції в енергетичній сфері. За інформацією відомства, учасники схеми організували широку корупційну мережу впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на НАЕК "Енергоатом".

12 листопада 2025 року під час позачергового засідання уряду було ухвалено рішення усунути Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції.

У зв'язку з корупційним скандалом Кабінет міністрів України оголосив про повне перезавантаження системи управління енергетичним сектором.

В ніч на 15 лютого 2026 року ЗМІ писали, що під час спроби перетнути державний кордон детективи НАБУ і прокурори САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Його зняли з поїзда.

Інші новини:

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАБУ новини України Герман Галущенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:34Світ
Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:31Україна
Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Останні новини

10:52

Дощ і ожеледь: у Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду

10:37

Важливі зміни для біженців з України: яке рішення ухвалили в ЄС

10:35

Три знаки китайського гороскопу зірвуть джекпот з 16 лютого

10:31

Катерина Бужинська публічно розповіла правду про свого чоловіка-іноземця

10:31

Зірка "Клану Сопрано" втратила на війні в Україні близьку людину — подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:29

Від іноагента до секретного агента: син Галкіна розкрив його таємницю

09:49

Який результат виборів в Україні визнають в РФ - в ISW відповіли

09:46

В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

09:42

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото 19-річного сина: "Щасливий батько"

Реклама
09:34

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 лютого (оновлюється)

09:27

Штормовий вітер і підйом моря: в Одесі та області серйозно погіршиться погода

09:14

"Співала на головній оперній сцені": пішла з життя народна артистка УкраїниВідео

09:10

Що посадити поруч з часником: найкращі сусіди для великого врожаюВідео

09:00

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

08:31

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:22

Мюнхенська конференція - курс на продовження війниПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:10

Відключення світла в Україні - графіки на 16 лютого (оновлюється)

Реклама
07:35

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: генерал США оцінив перспективи

06:45

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

06:05

У Казахстані 15 березня відбудеться референдум: чому Москва так нервуэПогляд

04:41

Річ не в пошуку тепла: чому насправді коти постійно займають місце господаря

03:31

Два нічні симптоми можуть вказувати на деменцію: несподівані ознаки хвороби

02:54

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

02:23

Скільки треба годувати кота на день – остаточний вердикт ветеринараВідео

02:01

Наступ наосліп: чи зламає "блекаут" Starlink плани Кремля на весняну операцію

01:40

Бех-Романчук вперше показала доньку: як спортсмени назвали немовля

01:30

52-річна зірка "Корони" зізналася у своїй небінарності

00:54

Хто з українців вийде на старт у "медальний" понеділок: розклад змагань

00:26

Тоня Матвієнко не відходить від Арсена Мірзояна - рідкісне селфі пари

15 лютого, неділя
23:57

Відключення електроенергії 16 лютого: стали відомі графіки для Києва та області

23:51

Тиждень на Дніпропетровщині розпочнеться з темряви: нові графіки на 16 лютого

23:51

У США жорстоко вбили 21-річну біженку з України: кого підозрюють у вбивстві

22:23

Три речі, які заборонено робити в гостях, аби не накликати бідність та сварки

22:01

Не лише ППО: Зеленський розкрив "сюрпризи" Мюнхенської конференції

21:58

"Реагуйте на тривоги": Зеленський попередив про підготовку нового удару РФВідео

21:24

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState обновили карту

20:51

Чому Захід почав програвати конкуренцію Китаю?Погляд

Реклама
20:37

"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

20:27

Обманювали з квартирами і навіть з ковбасою: як СРСР насправді "піклувався" про людей

20:21

Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

20:05

Коли Прощеная неділя в 2026 році: як правильно просити пробачення

19:57

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

19:50

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

19:33

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:29

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

19:25

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти