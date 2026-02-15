Україна вже пішла на велику поступку - 'злито' новий план Путіна щодо війни

Україна вже пішла на значні компроміси та готова підтримати беззастережне перемир’я, однак Росія відмовляється від цієї ініціативи, вказав Зеленський.

На яку поступку вже пішла Україна

Яка нова ціль Путіна у війні та я ким має бути мир для України

В чому основна проблема гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки дав масштабне інтерв’ю виданню Politico, де чітко окреслив позицію України щодо дипломатичного процесу. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з боку США та Європи та наголосив, що справжній мир можливий лише за умов конкретних гарантій безпеки та реальних дій партнерів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливі поступки з боку Києва, зазначив, що завершити війну значно складніше, ніж її розпочати. За його словами, війну було легко почати, що й зробив Путін, оскільки прагнув цього. Водночас він висловив переконання, що президент Трамп і його команда налаштовані будь-що припинити бойові дії.

"Так, але це дійсно не просто, тому що для нас це не просто обмін чимось. Це не обмін інтересами чи чимось більшим тощо. Для нас це наше життя", - вказав він.

Зеленський наголосив, що російські війська прийшли з ненавистю, вбили велику кількість мирних жителів і дітей. Він звернув увагу на постійні удари по енергетичній інфраструктурі, які призводять до жертв серед цивільних. За його словами, країна щодня бореться за виживання, а він особисто постійно контактує з енергетичними компаніями, міністрами та своєю командою, а також щодня висловлює співчуття родинам загиблих.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що це жорстока війна проти мирного населення, і зупинити її непросто, адже Росія не демонструє бажання припиняти бойові дії.

"І є деякі сигнали з американської сторони, від президента Трампа, вони кажуть: дивіться, зараз час для компромісів. Ви можете зробити кілька кроків вперед. Ми пішли на багато компромісів. Путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ. А ми з самого початку стояли на захисті нашого суверенітету і наших життів. І ми просто не можемо забути. Я думаю, що всі це розуміють. Ми не можемо забути, що вони вбили так багато людей, але ми готові. І коли президент Трамп сказав: "Давайте просто укладемо перемир'я, просто заморозимо конфлікт і так далі", я сказав: "Так, це складно. Є багато питань до цієї ідеї, але, пане президенте, добре, ми підтримаємо беззастережне перемир'я", - сказав глава держави.

Однак, президент додав, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін відмовився від перемир’я. Він закликав посилити тиск на Кремль для завершення війни.

Що може зупинити Путіна

Зеленський заявив, що наразі лише Сполучені Штати мають реальні можливості вплинути на Путіна і зупинити його, тоді як саме Путін зацікавлений у продовженні війни.

За словами президента, така його позиція ґрунтується на розумінні підходів російського диктатора. Він припустив, що рішення про війну могло бути ухвалене ще на самому початку і тепер просто послідовно реалізується. З огляду на це, якщо саме США здатні зупинити Путіна, то вони мають посилити тиск на нього, адже без цього Кремль не припинить агресію.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Що обговорюється на тристоронніх переговорах

Зеленський повідомив, що вже відбулися тристоронні контакти між українською, російською та американською делегаціями. За його словами, йдеться про зустрічі на технічному рівні, а не на рівні глав держав. Він зазначив, що Україна висловила готовність підтримати ініціативу США або будь-яку іншу пропозицію щодо проведення переговорів на рівні лідерів, аби обговорювати конкретні кроки для завершення війни, адже мова йде про життя людей.

Президент підкреслив, що для реального припинення бойових дій необхідна або повноцінна тристороння зустріч, або перемовини на найвищому рівні. Він також зауважив, що американська сторона, зокрема команда Трампа, змогла залучити російську сторону до тристороннього формату на технічному рівні з українською делегацією.

"Тож тепер ми маємо це, і наступна зустріч відбудеться у Швейцарії. Ось де ми зараз. Ми починаємо працювати над гарантіями безпеки, задокументованими зі Сполученими Штатами, які ми можемо отримати після закінчення цієї війни. І сподіваємося, що Сполучені Штати підпишуть цей документ, бо він уже готовий. Ми також почали працювати над пакетом заходів для забезпечення процвітання, підготували деякі документи щодо того, як відбудувати Україну після війни. Ось де ми зараз", - вказав він.

Доля Донбасу – яка нова ціль Путіна у війні

Журналістка Politico з посиланням на джерела в Білому домі повідомила, що малоймовірно укласти угоду, за якою весь Донбас залишиться у складі України.

Коментуючи це, Зеленський заявив, що Київ не погодиться на такий результат і вважає серйозною помилкою дозволяти агресору щось відбирати. За його словами, подібні прорахунки почалися ще у 2014 році, а також раніше — під час агресії проти Грузії та війни в Чечні, які мали трагічні наслідки.

Президент наголосив, що не хоче стати главою держави, який повторить подібні помилки. Він уточнив, що йдеться не лише про український досвід, а про ширший міжнародний контекст рішень, які дозволяли агресії розширюватися.

Російські маріонеткові "республіки" в Європі / Інфографіка: Главред

"Я кажу про лідерів різних країн, які дозволили сильній, агресивній країні, як Росія, прийти на їхню територію, захопити цю територію без бою. Так, тому що ви не можете, я маю на увазі, зупинити Путіна своїми поцілунками або чимось на зразок квітів. Я не знаю. Я ніколи цього не робив. Тому я не вважаю, що це правильний шлях. Я раджу всім не робити цього з Путіним. Інакше це буде перший крок. Тоді через п'ять років він відновить свою армію, відновить і збільшить кількість своїх солдатів, свою добре навчену армію, бо зараз він втратив багато добре навчених людей", - сказав президент.

Також він заявив, що Росія зазнає значних втрат — за його словами, йдеться про десятки тисяч людей щомісяця, що важко уявити в XXI столітті. Він припустив, що російське керівництво може навіть не усвідомлювати масштабів цих втрат. Саме тому, підкреслив Зеленський, Україна не може просто відступити.

На його думку, існує припущення, що Росія діє поетапно, намагаючись розділити Україну частинами: першим етапом стала окупація Криму та частини Донецької і Луганської областей у 2014 році, а другим — спроба захоплення нових територій під час повномасштабного вторгнення, зокрема наступ на Київ і Харків, який українські сили змогли зупинити та відкинути противника.

"Так, але я думаю, що зараз його (Путіна, - ред.) метою є окупація всієї східної частини України. Але першою метою є Донбас, вся Донецька область. Ось чому він намагається просунути цю наративну лінію, що якщо українці відступлять самі, з власної волі, то він припинить цю війну і так далі. Але це лише другий момент. А потім йому буде потрібно, і йому це дійсно потрібно, бо він втратив півтора мільйона людей. Я маю на увазі важкопоранених і ліквідованих", - повідомив він.

Зеленський дійшов висновку, що Росії та Путіну потрібен час для накопичення ресурсів, послаблення санкційного тиску, збільшення чисельності армії до кількох мільйонів військових, а згодом — для нової спроби окупації України. На його переконання, саме в цьому полягає мета росіян і саме тому Україна не може дозволити реалізувати такий сценарій.

Він наголосив, що для людей, які втратили своїх дітей і близьких, це не абстрактна політика — вони ніколи не приймуть і не підтримають Путіна.

Президент зазначив, що потрібно обрати правильний шлях до завершення війни, зберігши моральний дух суспільства. За його словами, багато людей втратили майже все, і єдине, що в них залишилося — це внутрішня стійкість. Чимало українців не виїхали з країни, залишилися у своїх домівках, попри постійні атаки дронів і обстріли.

"І що я маю їм сказати? Послухайте, це чудова ідея. Давайте виїдемо з ваших квартир у східній частині. Там живе 200 000 людей. Зараз там живе 200 000, а в мирний час їх було набагато більше. Але зараз 200 000, і я повинен прийти до них у кожну квартиру, постукати і сказати: "Послухайте, чудова ідея, забудьте про свій будинок, забудьте про все, про своїх родичів, про все. Вийдіть зі своїх будинків, бо це чудова ідея великих босів. Війна закінчиться", - іронізує він.

Який має бути мир для України

Президент України підкреслив, що країна прагне миру, однак він має бути справедливим і забезпечувати справжню свободу, демократичний розвиток та повноцінне життя без залежності від Росії — як у культурній сфері, так і в енергетиці. Він також висловив сподівання на досягнення такого результату, зазначивши, що ключовим залишається питання часу, і додав, що розраховує на щире прагнення американської сторони до цього.

"Але чи розуміють вони всі ці деталі, я не знаю. Думаю, це не просто. Я бачу, що вони дають більше сигналів про те, що компроміси має робити Україна, а не Росія І я думаю, що це не правильна позиція, тому що, звичайно, це простіше", - сказав він.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

В чому основна проблема гарантій безпеки для України

Коментуючи тему гарантій безпеки для України, Зеленський зазначив, що це питання досі залишається невирішеним. За його словами, ситуація виглядає складною і певною мірою безвихідною, однак насамперед потрібно визначитися з послідовністю дій і порядком розгляду ключових аспектів.

Він підкреслив, що навіть якщо існує бажання обговорювати певні кроки чи підходи, це ще не означає автоматичної згоди України на запропоновані умови.

"Давайте почнемо з цього. Коли ви хочете отримати якісь компроміси від людей, які зазнають атак, які не є агресорами - вони нікому не довіряють. Вони нікому не довіряють, тому що у нас був Будапештський меморандум. Це були лише гарантії безпеки. Ми віддали ядерну зброю, віддали ядерну зброю і додали різні види зброї та багато літаків тощо, десятки літаків. І так, ми віддали їх і отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет залишиться нашим і ми будемо незалежними. Врешті-решт, ми не маємо цієї зброї і не маємо гарантій безпеки, тому що прийшла Росія, і ніхто не напав на Росію. Ніхто не врятував нашу незалежність. Це правда. Так, це правда. Тому зрозуміло, чому люди не довіряють, бо вони не живуть у світі фантазій", - повідомив він.

Зеленський зазначив, що багато українців думають не стільки про те, що станеться, якщо росіяни прийдуть, скільки про те, що буде, коли вони спробують прийти знову, адже переконані, що така спроба повториться. Саме тому люди заявляють, що не збираються тікати.

Водночас вони хочуть чітко розуміти, що означають гарантії безпеки і якою є їхня реальна ціна, зокрема що передбачає підтримка з боку Сполучених Штатів як світового лідера.

"Сильний лідер. І наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але вони сказали: "Послухайте, спочатку, я маю на увазі, обмін територіями або щось подібне, а потім гарантії безпеки". Ось чому я думаю, що спочатку мають бути гарантії безпеки. По-друге, це не означає, що ми віддамо наші території, бо є різні питання. Гарантії безпеки, і ми готові до компромісу, але до якого компромісу? Не до компромісу, який дасть Росії можливість швидко відновитися і знову прийти та окупувати нас. Це важливо. Тут ми бачимо, як ми бачимо пріоритети. Але я думаю, що в будь-якому випадку гарантії безпеки будуть діяти тільки після голосування в Конгресі. То чого боятися? Я не розумію", - поділився роздумами він.

За словами президента, підписання угод про гарантії безпеки з лідерами стало б сильним сигналом для суспільства, що Америка й Європа готові підтримати Україну у разі нової агресії.

Після цього, вважає він, можна говорити з українцями про подальші кроки. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки, передбачені в 20-пунктному плані та інших документах, набудуть чинності лише після голосування в Конгресі США і після завершення війни, тож він не бачить підстав відкладати такі рішення. На його думку, це допоможе людям знову повірити у майбутнє.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Чи реально провести вибори в Україні

У грудні президент Трамп заявив, що Україна має якнайшвидше провести вибори, і нещодавно знову повторив цю позицію. Раніше, звертаючись до президента України, він сказав, що тому слід рухатися вперед.

У відповідь Зеленський зазначив, що вважає цю ідею можливою і готовий реалізувати її у найкоротші терміни. Водночас він підкреслив, що проведення виборів без завершення війни можливе лише за наявності належних умов безпеки. Для цього необхідне припинення вогню або чіткі гарантії безпеки.

Президент додав, що в такому разі може виникнути потреба у внесенні змін до законодавства, і висловив сподівання, що парламент зможе це забезпечити.

"Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, бо розуміють, що зараз це жахливо, як це зробити, як провести вибори під час війни, під час атак. Жахливо, як наші солдати будуть голосувати, вони захищають нас. Вони мають голосувати. Ми маємо їх вислухати. Це жахливо, як голосуватимуть 8 мільйонів людей, які перебувають за кордоном. Але вони мають обрати президента і голову парламенту, а місцеві вибори – це багато різних виборів. Тому я згоден, якщо ми зможемо провести вибори. Це означає, що ми матимемо нормальну безпекову ситуацію. Можливо, не нормальну, але, як я сказав, перемир'я. Тож якщо президент Трамп, і я думаю, що він може, якщо президент Трамп змусить Путіна оголосити перемир'я на два-три місяці, ми проведемо вибори", - сказав він.

Чого чекати Україні до травня - прогноз експерта

Як писав Главред, Україні не слід мати очікувати швидких позитивних змін у питанні можливого завершення війни. Ситуація, ймовірно, залишатиметься такою ж напруженою, як і зараз, тому розраховувати на помітне полегшення на фронті чи зниження інтенсивності російських обстрілів найближчим часом не варто. Про це повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За його словами, переговорний процес Росія розглядає передусім як спосіб продовжувати війну без посилення економічного тиску та, по можливості, зменшити наслідки вже запроваджених санкцій. Він також звернув увагу, що представники російської влади неодноразово заявляли, що попри переговори, бойові дії триватимуть доти, доки Україна не ухвалить політичні рішення, які відповідатимуть інтересам Москви.

"У цій ситуації нам потрібно максимально мобілізуватися разом із європейськими партнерами й чітко доносити до Трампа просту думку: Росія знову тягне час. Що усі ці російські "пропозиції" – це, по суті, повітря, порожнє місце. Насправді ж у Трампа зараз є всі важелі впливу, щоб отримати той результат, якого він хоче, причому з мінімальними зусиллями. Якщо він не хоче застосовувати силові методи, достатньо економічного тиску. І тут принципово важливо, щоб Європа продемонструвала готовність діяти синхронно. А судячи з оголошення 20-го пакету санкцій, Європа готова "підіграти" й серйозно включитися в економічний тиск на Росію", - резюмує він.

Про джерело: Politico

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

