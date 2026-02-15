Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Ангеліна Підвисоцька
15 лютого 2026, 19:33
303
Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -12 градусів.
зима, погода
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 16 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -13 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 16 лютого буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг та дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці будуть хуртовини.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 16 февраля
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 16 лютого вночі у західних областях буде найхолодніше - 7-13 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні та сході - 1-4 градуси тепла. Вдень температур повітря на півночі та заході знижуватиметься до -5...-10 градусів. На сході температура повітря підвищиться до +10 градусів.

Найближчої ночі очікується мокрий сніг, хуртовини. Загалом будуть сильні опади зі штормовими поривами вітру.

"Проте вдень у понеділок циклон, який вже зумовлює подекуди ускладнення погоди, залишить територію України - опади практично повсюди припиняться. Вітер сильний ще залишиться. На дорогах буде дуже слизько, ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 16 лютого

В Україні 16 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг майже у всіх областях. Водночас у центральних, Київській та Чернігівській областях буде туман та ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Майже у всіх областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -25

За даними meteoprog, 16 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+4 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -25...-10 градусів.

погода 16 февраля
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: meteoprog

Погода 16 лютого у Києві

У Києві 16 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються хуртовини та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 4-9° морозу; у Києві вночі та вдень 7-9° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 16 февраля
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

19:57Війна
Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:33Синоптик
Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

19:25Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

Останні новини

20:37

"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

20:27

Обманювали з квартирами і навіть з ковбасою: як СРСР насправді "піклувався" про людей

20:21

Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

20:05

Коли Прощеная неділя в 2026 році: як правильно просити пробачення

19:57

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
19:50

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

19:33

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:29

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

19:25

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

Реклама
18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городуВідео

18:53

Україна вже пішла на велику поступку - "злито" новий план Путіна щодо війни

18:50

Як собака показує, що любить вас: дресирувальниця вказала на 7 милих ознак

18:31

Секрет швидкого сушіння одежі: один трюк створить взимку "літній бриз" у кімнатіВідео

18:09

Дніпро під прицілом стихії: які примхи підготувала погода цього тижня

17:57

Москва під масованим нальотом дронів: що відомо про потужну атаку

17:35

Ексгравець збірної України воював за РФ: ЗСУ ліквідували відомого футболіста

17:21

Німці ніколи не ополіскують посуд після мийного засобу: в чому криється причина

17:03

Хто насправді написав "Повість временних літ": що Росія хоче приховати

16:52

Україну знову накриють люті морози та снігопади: де вдарить -20

16:30

"Підштовхує всіх не ставати такими, як він": Зеленський підбурив Орбана

Реклама
16:15

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

15:46

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

15:30

Українців попередили про нову загрозу для їх будинків - що відомо

15:29

"Росія розбита": жорстка відповідь ЄС на "бажання" Кремля щодо завершення війни

15:18

ЗСУ переламали ситуацію на найважливішому напрямку - у росіян паніка

14:49

На Житомир та область насувається негода: які небезпечні погодні явища очікуються

14:31

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

13:55

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

13:50

Все сталося в XIX столітті: історик розкрив головний секрет Росії, що приховуютьВідео

13:42

"Тягнули мене за ниточки": екснаречений Melovin висловився про розрив заручин

13:42

Українське слово, яке "ламає" перекладачі: чому його значення не передати іншими мовами

12:51

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:40

Потужна магнітна буря почалася 15 лютого: скільки буде штормити

12:18

Метро Києва приховує "станції‑привиди", на яких ніколи не виходять пасажири (фото)

12:12

В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

11:56

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

11:25

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

11:05

Україну накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

10:58

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:16

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Реклама
09:58

Абсолютно не готові до війни: як ЗСУ розгромили війська НАТО на навчаннях в Естонії

09:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 лютого (оновлюється)

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого: Тельцям - сумніви, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенська конференція: ніхто не очікує швидкого завершення війниПогляд

08:45

"Це ганьба": Клінтон різко висловилася про Трампа через Україну

08:45

РФ майже всю ніч атакувала Одесу та область: ворог цілив по інфраструктурі (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

07:52

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

07:50

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти