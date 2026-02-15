Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 лютого

Коли температура повітря опуститься до -13 градусів

У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 16 лютого буде морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг та дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці будуть хуртовини.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 16 лютого вночі у західних областях буде найхолодніше - 7-13 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні та сході - 1-4 градуси тепла. Вдень температур повітря на півночі та заході знижуватиметься до -5...-10 градусів. На сході температура повітря підвищиться до +10 градусів.

Найближчої ночі очікується мокрий сніг, хуртовини. Загалом будуть сильні опади зі штормовими поривами вітру.

"Проте вдень у понеділок циклон, який вже зумовлює подекуди ускладнення погоди, залишить територію України - опади практично повсюди припиняться. Вітер сильний ще залишиться. На дорогах буде дуже слизько, ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Погода 16 лютого

В Україні 16 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг майже у всіх областях. Водночас у центральних, Київській та Чернігівській областях буде туман та ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Майже у всіх областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -25

За даними meteoprog, 16 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+4 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -25...-10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: meteoprog

Погода 16 лютого у Києві

У Києві 16 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються хуртовини та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 4-9° морозу; у Києві вночі та вдень 7-9° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / фото: meteoprog

