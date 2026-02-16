В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

Коротко:
- На вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль
- Постраждалий чоловік госпіталізований
Вранці 16 лютого в Одесі прогримів вибух - у Київському районі міста вибухнув автомобіль. Одна людина постраждала.
Як повідомили в поліції Одеської області, повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 вранці. За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік.
Чоловік госпіталізований.
На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.
Зазначимо, це вже другий подібний випадок за останні десять днів. Як писав Главред, вранці 6 лютого в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Інцидент також стався в Київському районі міста. В результаті загинув власник транспортного засобу - 21-річний чоловік.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її скоєння.
Досудове розслідування ведеться за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Нагадаємо, 4 січня в Оболонському районі Києва вибухнув позашляховик. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.
Інші новини:
- У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: в Мережі пишуть про замах
- Чоловік тільки сів у салон: в Одесі вибухнув автомобіль, перші подробиці
- У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом з дружиною: ЗМІ дізналися ім'я потерпілого
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред