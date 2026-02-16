Рус
В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

Анна Ярославська
16 лютого 2026, 09:46
Інцидент стався в Київському районі міста.
В Одесі вибухнув автомобіль
В Одесі вибухнув автомобіль

Коротко:

  • На вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль
  • Постраждалий чоловік госпіталізований

Вранці 16 лютого в Одесі прогримів вибух - у Київському районі міста вибухнув автомобіль. Одна людина постраждала.

Як повідомили в поліції Одеської області, повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 вранці. За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік.

відео дня

Чоловік госпіталізований.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.

Зазначимо, це вже другий подібний випадок за останні десять днів. Як писав Главред, вранці 6 лютого в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Інцидент також стався в Київському районі міста. В результаті загинув власник транспортного засобу - 21-річний чоловік.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її скоєння.

Досудове розслідування ведеться за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, 4 січня в Оболонському районі Києва вибухнув позашляховик. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

