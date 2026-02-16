В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

Інцидент стався в Київському районі міста.

https://glavred.net/ukraine/v-odesse-vzorvalos-avto-postradal-chelovek-chto-izvestno-10741127.html Посилання скопійоване

В Одесі вибухнув автомобіль / Фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

На вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль

Постраждалий чоловік госпіталізований

Вранці 16 лютого в Одесі прогримів вибух - у Київському районі міста вибухнув автомобіль. Одна людина постраждала.

Як повідомили в поліції Одеської області, повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 вранці. За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік.

відео дня

Чоловік госпіталізований.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції.

Зазначимо, це вже другий подібний випадок за останні десять днів. Як писав Главред, вранці 6 лютого в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Інцидент також стався в Київському районі міста. В результаті загинув власник транспортного засобу - 21-річний чоловік.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи щодо встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її скоєння.

Досудове розслідування ведеться за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, 4 січня в Оболонському районі Києва вибухнув позашляховик. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

Інші новини:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред