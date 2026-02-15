'Реагуйте на тривоги': Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ

Попереду знову кілька холодних днів, а росіяни цим користуються, попередив президент.

Володимир Зеленський попередив про ймовірний удар РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу

Попереду знову кілька холодних днів, попередив він

Президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу протягом наступних днів.

У своєму вечірньому зверненні він нагадав про те, що в Україні очікується похолодання.

"Попереду знову кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу", – сказав президент.

За його словами, Україна перебуває в комунікації з усіма партнерами з приводу нових атак РФ.

"Переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну", - додав Зеленський.

Чому РФ завдає ударів по енергосистемі: пояснення експерта

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що атаки по найважливіших елементах енергетичної інфраструктури - підстанціях і магістральних ЛЕП - переслідують мету дестабілізувати роботу об'єднаної енергомережі України.

За його словами, такі пошкодження істотно обмежують можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами. При пікових навантаженнях це змушує вводити тимчасові відключення, щоб не допустити масштабних аварій і більш тяжких наслідків для системи.

Дивіться відео — заява Володимира Зеленського:

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

