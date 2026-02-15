Рус
Читати російською
"Реагуйте на тривоги": Зеленський попередив про підготовку нового удару РФ

Олексій Тесля
15 лютого 2026, 21:58
Попереду знову кілька холодних днів, а росіяни цим користуються, попередив президент.
ракетний удар, Зеленський
Володимир Зеленський попередив про ймовірний удар РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу
  • Попереду знову кілька холодних днів, попередив він

Президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на повітряну тривогу протягом наступних днів.

У своєму вечірньому зверненні він нагадав про те, що в Україні очікується похолодання.

відео дня

"Попереду знову кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу", – сказав президент.

За його словами, Україна перебуває в комунікації з усіма партнерами з приводу нових атак РФ.

"Переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну", - додав Зеленський.

/ Главред

Чому РФ завдає ударів по енергосистемі: пояснення експерта

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що атаки по найважливіших елементах енергетичної інфраструктури - підстанціях і магістральних ЛЕП - переслідують мету дестабілізувати роботу об'єднаної енергомережі України.

За його словами, такі пошкодження істотно обмежують можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами. При пікових навантаженнях це змушує вводити тимчасові відключення, щоб не допустити масштабних аварій і більш тяжких наслідків для системи.

Дивіться відео — заява Володимира Зеленського:

скріншот
/ Скріншот

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
Не лише ППО: Зеленський розкрив "сюрпризи" Мюнхенської конференції

22:01Україна
Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState обновили карту

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState обновили карту

21:24Фронт
Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Нацбанк виводить з обігу купюри двох номіналів: у НБУ попередили українців

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

