Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по Краматорську

Анна Ярославська
13 лютого 2026, 10:48
Армія РФ атакувала житловий будинок у Краматорську. Сім'я втратила трьох дітей.
РФ завдала удару по Краматорську
РФ завдала удару по Краматорську, є жертви / Колаж: Главред, фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Коротко:

  • Армія РФ завдала удару по Краматорську
  • Снаряд влучив у приватний будинок у житловому секторі.
  • Загинули троє братів — двоє 19-річних юнаків і їхній 8-річний брат

Увечері 12 лютого 2026 року армія держави-агресора РФ атакувала Краматорськ. Окупанти влучили в будинок, де жила сім'я: троє братів загинули, їхня мама та бабуся отримали поранення.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура в Telegram, удар був завданий о 21:15.

"У зоні ураження опинився житловий сектор. В результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, отримали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців і 65-річна бабуся. У жінок діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми з струсом головного мозку, забоями грудної клітки, хребта, руки, а також контузією.

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Тип зброї встановлюється.

Під процесуальним керівництвом Краматорської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Атаки на інші регіони України - останні новини

Як писав Главред, ввечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- і водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби. На щастя, обійшлося без жертв. Подробиці нічної атаки вранці 13 лютого розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

В ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки. У Дніпрі були поранені немовля та 4-річна дівчинка.

В ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

В ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів був Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

Експерт назвав ймовірну дату нового удару РФ по Україні

Загроза нового масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії залишається високою. Про це 12 лютого в коментарі для ТСН заявив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, погодний фактор не відіграє ключової ролі в плануванні російських операцій. Вирішальним залишається ресурс, який окупанти здатні накопичити.

Селезньов припускає, що чергова масова атака може відбутися вже найближчими днями. Він звертає увагу на характерну для РФ тенденцію атакувати саме у вихідні.

"Для себе особисто я вивів формулу, що росіяни зазвичай намагаються нас атакувати у вихідні... Я б не виключав варіанту, що атака може відбутися цими вихідними", - сказав аналітик.

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Краматорска новини України війна Росії та України
