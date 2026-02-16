Рус
У 2025 році в Україні різко збільшилася кількість жертв серед цивільних - Guardian

Віталій Кірсанов
16 лютого 2026, 12:09
Протягом 2025 року майже щоночі по всій Україні відбувалися ракетні та дронні атаки.
Коротко:

  • В результаті російських атак у 2025 році загинуло 2248 цивільних осіб
  • Навмисні атаки на цивільне населення є військовим злочином

У 2025 році кількість жертв серед цивільних в Україні в результаті російських атак збільшилася на 26%. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на глобальну групу з моніторингу конфліктів.

Зазначається, що в результаті російських обстрілів у 2025 році загинуло 2248 цивільних осіб. Ще 12 493 отримали поранення. Також зросла середня кількість жертв в результаті однієї атаки РФ. Ці цифри свідчать про посилення російських атак на українські міста та інфраструктуру.

"В середньому під час кожного удару загинуло або було поранено 4,8 цивільних осіб, що на 33% більше, ніж у 2024 році, а найгірший напад стався в Дніпрі 24 червня. Російські ракети влучили в пасажирський поїзд, житлові будинки і школи, в результаті чого загинуло 21 особа і 314 були поранені, серед них 38 дітей", – пише видання.

Протягом минулого року майже щоночі по всій Україні відбувалися ракетні та дронні атаки. Вони залишили мільйони людей з обмеженим доступом або без доступу до електроенергії, опалення та води. Всього 805 безпілотників і 13 ракет були націлені на Україну в ніч на 9 вересня, що стало найбільшим повітряним нальотом, зафіксованим під час війни. Журналісти стверджують, що реальна кількість жертв може бути більшою. Оскільки аналітики спираються на офіційні дані зі ЗМІ.

Як зазначив Ієн Овертон, виконавчий директор AOAV, ці цифри свідчать про те, що "Україна вписується в більш широкий контекст порушення стриманості, яке зараз спостерігається в багатьох війнах". Тоді як повага до принципу пропорційності у війні "порушена".

Видання зазначає, що навмисні атаки на цивільне населення та інфраструктуру є військовим злочином. Однак такий принцип пропорційності порушується в багатьох конфліктах, включаючи Газу, Судан і Конго, а не тільки Україну.

"Ми спостерігали, як ця ерозія розгорталася протягом багатьох років, від Хомса до Алеппо, Маріуполя і Гази. Те, що зараз здається іншим, – це відчуття, що більше не існує діючого міжнародного порядку, заснованого на правилах, здатного притягнути винних до відповідальності", – заявив Овертон.

Водночас аналітики відзначають, що загальна кількість жертв серед цивільних у світі зменшилася на 26% порівняно з роком раніше. Причиною є перемир'я в Секторі Газа. Аналітики відзначають, що в 2024 році Ізраїль випередив Росію за кількістю вбитих і поранених цивільних в результаті "вибухового насильства".

Експерт розкрив "стелю" можливостей РФ в атаках дронами

Головред писав, що за словами експерта з питань авіаційного ринку Богдана Долинце, окупаційна армія, ймовірно, продовжить наносити удари дронами по цивільній інфраструктурі України до завершення опалювального сезону.

Він зазначив, що раніше ворог активно нарощував інтенсивність атак безпілотними системами і вийшов на здатність здійснювати атаку близько 100-150 безпілотниками протягом однієї години. Але навряд чи ворогу вдасться швидко збільшити ці можливості.

Російські атаки на Україну - останні новини

В ніч на неділю, 15 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одесі та області. Повітряна тривога в регіоні тривала майже безперервно, а в місті знову зафіксували наслідки ворожого удару.

Раніше стало відомо, що в результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Стан трьох постраждалих важкий.

Напередодні армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог. Руйнування на ній значні.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" — щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері в 1821 році під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а в 1964 році редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

