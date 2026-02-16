Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

Україна віддала ядерну зброю та літаки в обмін на гарантії безпеки, але коли стався напад РФ, ніхто не врятував її незалежність.

https://glavred.net/ukraine/garantii-bezopasnosti-dolzhny-byt-podpisany-do-mirnogo-soglasheniya-a-ne-posle-zelenskiy-10741106.html Посилання скопійоване

Гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, president.gov.ua

Головне з новини:

Україна хоче реальних гарантій безпеки після провалу Будапештського меморандуму

Зеленський наполягає, що гарантії мають бути до укладання мирної угоди

США, за його словами, пропонують спершу вирішити питання територій

відео дня

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico заявив, що українці очікують чітких і дієвих гарантій безпеки, адже попередні міжнародні домовленості не захистили країну від російської агресії.

Він нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї та значної частини авіації, розраховуючи на міжнародні гарантії. За його словами, коли Росія розпочала війну, ці обіцянки не спрацювали, і країна залишилася без захисту, на який розраховувала.

Президент підкреслив, що саме цей досвід сформував недовіру суспільства до будь-яких декларацій безпеки.

"Ми віддали ядерну зброю, іншу зброю, багато літаків, десятки літаків… і отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет буде нашим. Врешті, у нас немає тієї зброї і немає гарантій безпеки, бо прийшла Росія, і ніхто не врятував нашу незалежність", - пояснив він.

Зеленський також наголосив, що нові гарантії мають бути підписані до укладення будь-якої мирної угоди. Він зазначив, що нинішні пропозиції США передбачають іншу послідовність дій.

За його словами, американська сторона пропонує спершу вирішити питання територій, а вже потім переходити до гарантій безпеки.

"Наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але сказали: "Дивіться, спочатку обміняйте території, чи щось таке, а потім гарантії безпеки". Ось чому я думаю - спочатку гарантії безпеки. По-друге, це не означає, що ми віддамо свої території, бо це різні питання", - зауважив він.

Коли може бути досягнуто мирної угоди - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання і угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, проте його вирішення буде надзвичайно складним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред