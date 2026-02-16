Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

Дар'я Пшеничник
16 лютого 2026, 08:31оновлено 16 лютого, 09:02
1073
Україна віддала ядерну зброю та літаки в обмін на гарантії безпеки, але коли стався напад РФ, ніхто не врятував її незалежність.
Гарантии безопасности
Гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, president.gov.ua

Головне з новини:

  • Україна хоче реальних гарантій безпеки після провалу Будапештського меморандуму
  • Зеленський наполягає, що гарантії мають бути до укладання мирної угоди
  • США, за його словами, пропонують спершу вирішити питання територій

відео дня

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico заявив, що українці очікують чітких і дієвих гарантій безпеки, адже попередні міжнародні домовленості не захистили країну від російської агресії.

Він нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї та значної частини авіації, розраховуючи на міжнародні гарантії. За його словами, коли Росія розпочала війну, ці обіцянки не спрацювали, і країна залишилася без захисту, на який розраховувала.

Президент підкреслив, що саме цей досвід сформував недовіру суспільства до будь-яких декларацій безпеки.

"Ми віддали ядерну зброю, іншу зброю, багато літаків, десятки літаків… і отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет буде нашим. Врешті, у нас немає тієї зброї і немає гарантій безпеки, бо прийшла Росія, і ніхто не врятував нашу незалежність", - пояснив він.

Зеленський також наголосив, що нові гарантії мають бути підписані до укладення будь-якої мирної угоди. Він зазначив, що нинішні пропозиції США передбачають іншу послідовність дій.

За його словами, американська сторона пропонує спершу вирішити питання територій, а вже потім переходити до гарантій безпеки.

"Наші американські друзі підготували гарантії безпеки, але сказали: "Дивіться, спочатку обміняйте території, чи щось таке, а потім гарантії безпеки". Ось чому я думаю - спочатку гарантії безпеки. По-друге, це не означає, що ми віддамо свої території, бо це різні питання", - зауважив він.

Коли може бути досягнуто мирної угоди - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання і угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, проте його вирішення буде надзвичайно складним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:34Світ
Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:31Україна
Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Не лише території: у Кремлі виставили нові умови для миру, що пропонують

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Великий обман СРСР: звідки насправді взялася хвалена радянська техніка

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 лютого: Дівам - ризик, Рибам - несподіванки

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

Останні новини

10:52

Дощ і ожеледь: у Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду

10:37

Важливі зміни для біженців з України: яке рішення ухвалили в ЄС

10:35

Три знаки китайського гороскопу зірвуть джекпот з 16 лютого

10:31

Катерина Бужинська публічно розповіла правду про свого чоловіка-іноземця

10:31

Зірка "Клану Сопрано" втратила на війні в Україні близьку людину — подробиці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:29

Від іноагента до секретного агента: син Галкіна розкрив його таємницю

09:49

Який результат виборів в Україні визнають в РФ - в ISW відповіли

09:46

В Одесі вибухнуло авто, постраждала людина: що відомо

09:42

Олександр Пономарьов показав рідкісне фото 19-річного сина: "Щасливий батько"

Реклама
09:34

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 лютого (оновлюється)

09:27

Штормовий вітер і підйом моря: в Одесі та області серйозно погіршиться погода

09:14

"Співала на головній оперній сцені": пішла з життя народна артистка УкраїниВідео

09:10

Що посадити поруч з часником: найкращі сусіди для великого врожаюВідео

09:00

Леся Нікітюк показала перший подарунок від 8-місячного сина

08:31

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:22

Мюнхенська конференція - курс на продовження війниПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 16 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:10

Відключення світла в Україні - графіки на 16 лютого (оновлюється)

Реклама
07:35

Чи закінчиться війна в Україні в 2026 році: генерал США оцінив перспективи

06:45

Делегація України вирушила на переговори з РФ і США до Женеви: що відомо

06:05

У Казахстані 15 березня відбудеться референдум: чому Москва так нервуэПогляд

04:41

Річ не в пошуку тепла: чому насправді коти постійно займають місце господаря

03:31

Два нічні симптоми можуть вказувати на деменцію: несподівані ознаки хвороби

02:54

Чому гора Піп Іван має таку назву і що вона означає насправді: пояснення здивує

02:23

Скільки треба годувати кота на день – остаточний вердикт ветеринараВідео

02:01

Наступ наосліп: чи зламає "блекаут" Starlink плани Кремля на весняну операцію

01:40

Бех-Романчук вперше показала доньку: як спортсмени назвали немовля

01:30

52-річна зірка "Корони" зізналася у своїй небінарності

00:54

Хто з українців вийде на старт у "медальний" понеділок: розклад змагань

00:26

Тоня Матвієнко не відходить від Арсена Мірзояна - рідкісне селфі пари

15 лютого, неділя
23:57

Відключення електроенергії 16 лютого: стали відомі графіки для Києва та області

23:51

Тиждень на Дніпропетровщині розпочнеться з темряви: нові графіки на 16 лютого

23:51

У США жорстоко вбили 21-річну біженку з України: кого підозрюють у вбивстві

22:23

Три речі, які заборонено робити в гостях, аби не накликати бідність та сварки

22:01

Не лише ППО: Зеленський розкрив "сюрпризи" Мюнхенської конференції

21:58

"Реагуйте на тривоги": Зеленський попередив про підготовку нового удару РФВідео

21:24

Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState обновили карту

20:51

Чому Захід почав програвати конкуренцію Китаю?Погляд

Реклама
20:37

"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

20:27

Обманювали з квартирами і навіть з ковбасою: як СРСР насправді "піклувався" про людей

20:21

Зірка "Аферистів в сітях" спровокувала чутки про розставання з нареченим

20:05

Коли Прощеная неділя в 2026 році: як правильно просити пробачення

19:57

Аеророзвідка завершена, цілі визначено: РФ готує новий комбінований удар

19:50

"Організована злочинність": Тополя розповіла, хто її "замовив"

19:33

Хуртовини та сильні снігопади: на Україну насувається справжній Армагеддон

19:29

"Американці дадуть ракети": несподіваний сценарій передачі Tomahawk Україні

19:25

Вимикатимуть, але не всім: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 16 лютого

18:54

Без пасинкування та мінімум догляду: сім сортів томатів для "лінивого" городуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти