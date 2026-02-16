"Співала на головній оперній сцені": пішла з життя народна артистка України

Ви дізнаєтеся:
- Померла народна артистка України Людмила Юрченко
- Що про неї відомо
На 84-му році життя померла народна артистка України і видатна оперна співачка Людмила Юрченко. Про це повідомили на сторінці Національної опери України в Facebook.
"Національна опера України в глибокій скорботі: сьогодні, 15 лютого, у віці 83 років відійшла у вічність видатна оперна співачка, педагог, народна артистка України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Людмила Володимирівна Юрченко", — йдеться в заяві.
У некролозі відзначили величезні заслуги артистки на вітчизняній сцені. Після дебюту в опері Людмила Юрченко не сходила з підмостків, втілюючи найскладніші партії для глядачів. Знамените мецо-сопрано співачки стало візитною карткою Національної опери аж до 2011 року.
"Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, а й усього українського вокального мистецтва, збагаченого її натхненним талантом. Після закінчення Київської консерваторії в 1969 році більше чотирьох десятиліть, до 2011 року, Людмила Юрченко співала на головній оперній сцені України. Практично не було жодної прем'єри, в якій вона не брала б участі, хіба що в опері не було мецо-сопранових партій", — повідомили на сторінці.
Яскравим епізодом життя Юрченко стала участь у змаганні з найвідомішими оперними голосами Європи, де вона здобула впевнену перемогу для України.
"Не випадково виступ Людмили Юрченко в 1971 році на Міжнародному конкурсі в Барселоні, в якому брали участь кращі вокальні сили Європи, справив справжній фурор і приніс заслужену нагороду — до Києва вона привезла золоту медаль", — підкреслили в Національній опері.
Людмила Юрченко "Ой не світи місяченьку" - дивитися відео:
Національна опера України
Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка — найбільший музичний театр України, розташований у Києві. Будівля оперного театру, зведена в 1901 році за проектом архітектора Віктора Шретера, знаходиться в центрі міста.
Творчий колектив театру включає в себе оперну і балетну трупи, симфонічний і сценічний оркестр, хор.
