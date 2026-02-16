Бех-Романчук вперше показала доньку: як спортсмени назвали немовля

Марина Бех-Романчук поділилася з шанувальниками зворушливим моментом.

Марина Бех-Романчук народила - як стрибунка назвала доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

У вересні 2025 року українська стрибунка Марина Бех-Романчук повідомила, що чекає на дитину від свого чоловіка, українського плавця Михайла Романчука. Для обох це - перша дитина.

Вагітність Марини була довгоочікуваною і далася парі нелегко, але вони насолоджувалися кожним її моментом. Сім'я атлетів стала батьками 13 лютого - у них з'явилася донька.

Кілька днів по тому щаслива мама розкрила ім'я дівчинки: разом з чоловіком вони обрали коротку версію імені Софія. "Наша безмежна любов - Бех-Романчук Соня Михайлівна", - написала в своєму блозі в Instagram стрибунка і опублікувала відео, в якому шанувальники пари вперше побачили дитину.

Марина Бех-Романчук народила - як стрибунка назвала доньку / фото: instagram.com/marynabekh

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

