"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що диктатору РФ залишилося недовго

Президент України переконаний у тому, що російський диктатор на сьогодні перебуває у складному становищі.

Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну залишилося небагато часу

Головне:

Зеленський нагадав про те, що він набагато молодший за Путіна

Диктатору РФ залишилося "не так багато часу", вважає Зеленський

Президент Володимир Зеленський нагадав про те, що він набагато молодший за російського диктатора Володимира Путіна.

Як підкреслив український лідер в інтерв'ю Politico під час Мюнхенської конференції з безпеки, Путіну залишилося "не так багато часу".

"Я тут, я вільна людина. І я молодший за Путіна. Повірте мені, це важливо. У нього не так багато часу. Слава Богу, не дуже багато часу", - зазначив він.

Президент також переконаний у тому, що російський диктатор на сьогодні перебуває у складному становищі.

"Я думаю, що Путін теж у складному становищі, тому що я можу говорити з вами, тиснути руки, я не боюся, я хочу бути вільним...", - додав Зеленський.

Що важливо пам'ятати

Як відомо, дата народження Володимира Зеленського 25 січня 1978 року (на сьогодні йому 48 років). Дата народження Володимира Путіна 7 жовтня 1952 року (йому на сьогодні 73 роки).

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: оцінка експерта

Публіцист і письменник Віталій Портников вважає, що в Кремлі зараз прораховують кілька варіантів подальшого ходу війни.

На його думку, якщо Володимир Путін дійде висновку, що економічні ресурси країни обмежені, а посилення санкцій стає критичним фактором, він може погодитися як на особисті переговори з Володимиром Зеленським, так і на припинення активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України. Президент США нагадав, що на його прохання Путін на тиждень погодився припинити атаки на енергетику України.

Раніше командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі заявив про те, що миру не буде навіть після смерті Путіна. Змінити мислення росіян може лише розвал Росії, вважає командир Грузинського легіону.

Нагадаємо, Главред писав, що Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним. Україна розраховує на гарантії безпеки як Сполучених Штатів, так і Європи, підкреслив президент.

