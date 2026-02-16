Хто з українців вийде на старт у "медальний" понеділок: розклад змагань

Українські спортсмени виходять на старт у слаломі, шорт-треку, фристайлі та стрибках із трампліна, борючись за медалі.

Слідкуйте за фіналами дня, де визначатимуться лідери в технічних дисциплінах / Колаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine

Коротко:

16 лютого на Зимових Олімпійських іграх розіграють 6 комплектів медалей

Українці змагатимуться у 4 видах спорту: слалом, шорт-трек, фристайл, трамплін

Продовжується плей-оф жіночого хокею: США – Швеція о 10:40

У понеділок,16 лютого на Зимових Олімпійських іграх в Італії розіграють шість комплектів нагород, повідомляє офіційний сайт Олімпіади. Для українських спортсменів цей день пройде під знаком "технічних" дисциплін — від слалому до шорт-треку та фристайлу.

Коли вболівати за українців

Представники України змагатимуться у чотирьох видах спорту. Основна увага — на лижні траси та трампліни:

11:00 — Гірськолижний спорт (Чоловіки, слалом, 1-й заїзд): Дмитро Шеп'юк продовжує писати свою олімпійську історію. Як зазначають експерти, слалом — це іспит на витривалість нервової системи. У разі чистого проходження першого заїзду очікується його вихід у фінал о 14:30.

12:17 — Шорт-трек (Чоловіки, 500 м, попередні забіги): На льодовий овал вийде Олег Гандей. Дистанція 500 метрів не прощає помилок — соті частки секунди та старт можуть визначити результат.

20:00 — Стрибки з трампліна (Чоловіки, суперкоманда, 1-й раунд): Євген Марусяк та Віталій Калініченко спробують потрапити у топ-12 та пройти у фінальний раунд о 21:20.

20:30 — Фристайл (Жінки, біг-ейр, фінал): Катерина Коцар, якщо успішно кваліфікується, боротиметься за найвищі місця. Біг-ейр завжди дарує шоу, а її складні стрибки можуть вразити суддів.

Медальні фінали дня

Цього дня олімпійська боротьба триватиме від обіду до пізнього вечора:

13:47 — Шорт-трек (Жінки, 1000 м, Фінал А): Стратегічна дистанція, де важливий момент відриву.

Стратегічна дистанція, де важливий момент відриву. 14:30 — Гірськолижний спорт (Чоловіки, слалом, 2-й заїзд): Тут визначаться найшвидші техніки світу.

Тут визначаться найшвидші техніки світу. 20:30 — Фристайл (Жінки, біг-ейр, фінал): Кожен стрибок — витвір мистецтва на межі ризику.

Кожен стрибок — витвір мистецтва на межі ризику. 21:00 — Фігурне катання (Парне катання, довільна програма): Найдраматичніший момент дня, де техніка поєднується з грацією.

Найдраматичніший момент дня, де техніка поєднується з грацією. 21:20 — Стрибки з трампліна (Чоловіки, суперкоманда, фінал): Визначаться медалісти цієї дисципліни.

Визначаться медалісти цієї дисципліни. 22:06 — Бобслей (Жінки, монобоб, 4-й заїзд): Заключний заїзд визначить "залізну леді" Ігор.

Особливу увагу варто звернути на фігурне катання та жіночий монобоб — дисципліни, де поєднуються краса, точність та сила.

Також продовжується плей-оф з хокею: жіноча збірна США зустрінеться зі Швецією у півфіналі о 10:40, обіцяючи безкомпромісну боротьбу.

Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Крім того, українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026, яка проходить в Італії. Про це він особисто заявив у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, що третьому українському спортсмену на Олімпіаді-2026 заборонили використовувати особистий шолом. Цього разу претензію отримав шортрекіст Олег Гандей.

Зимові Олімпійські ігри 2026 - що відомо Основні змагання проходитимуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, де востаннє італійці приймали зимову Олімпіаду 1956 року. Мілан прийме церемонію відкриття на новому стадіоні та медалі в художній гімнастиці й ковзанярському спорті, а Кортіна — лижі, сноуборд і фігурне катання. Планується понад 3 тис. атлетів із 90+ країн. ​ Учасники змагатимуться в 116 медальних подіях восьми зимових дисциплін: біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд, ковзанярський спорт, шорт-трек, фігурне катання та керлінг. Новинками стали змішана естафета в біатлоні та акробатичний фристайл.

