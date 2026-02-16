Рус
Дощ і ожеледь: у Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду

Віталій Кірсанов
16 лютого 2026, 10:52
Вранці та вдень 16 лютого по місту та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Харкові оголосили I рівень небезпеки через негоду / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

  • Харкову 16 лютого присвоїли I рівень небезпеки
  • У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою

У Харкові тиждень починається з попередження про негоду. Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив підвищений рівень небезпеки не тільки в місті, але і по території області.

"Вранці та вдень 16 лютого по місту та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - прогнозують синоптики.

Через негоду введено I рівень небезпеки, жовтий.

У понеділок, 16 лютого, в Харківській області очікується хмарна погода. Вдень - невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень можливі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2° до +7°. У Харкові також буде хмарно, вдень пройде невеликий дощ, на дорогах ожеледиця. Повітря вдень прогріється до +3°...+5°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 16 лютого буде похмура погода.

"У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ вранці посилився. У другій половині дня він зміниться на дрібний дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 8 м/с.

Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -5° ... -7°. Температура повітря вдень 14 лютого буде +6° ... +1°.

Фото: sinoptik.ua

Погода в Україні - прогнози по регіонах

Як писав Главред, 16 лютого погода в Україні буде морозною. Синоптики Укригідрометцентру оголосили штормове попередження в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг і дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У більшості північних і Вінницькій областях вночі та вранці будуть хуртовини.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

16 лютого вночі в західних областях буде найхолодніше - 7-13 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні та сході - 1-4 градуси тепла.

У Дніпрі тиждень почнеться з дощової та вітряної погоди. Вночі та вранці очікується сильна злива з імовірністю опадів до 83%, температура повітря становитиме +6...+8°C.

Вдень хмарність зменшиться, проте разом з проясненням прийде похолодання: стовпчики термометрів покажуть 0...+2°C, а ввечері опустяться до -4°C. Через північно-західний вітер до 7,8 м/с відчутна температура опуститься до -7°C.

У Житомирі та по всій області в понеділок, 16 лютого, встановиться по-справжньому зимова картина: небо затягне щільною хмарністю, а ніч принесе помірний сніг, місцями - навіть значні опади. Вдень сніг стихне, але мороз не відступить.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.

Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

