РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

Після нічної атаки в Одеській області розбирають завали і відновлюють світло.

РФ атакувала порт і об'єкти енергетики в Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

В результаті атаки загинула одна людина, шестеро - постраждали

Під ударом опинилися портові, житлові, промислові та енергетичні об'єкти

У порту пошкоджено склади з добривами, виникли пожежі

В результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, стан трьох постраждалих важкий, медики надають їм всю необхідну допомогу.

відео дня

Глава ОВА уточнив, що метою удару були об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджені склади з добривами. Виникли пожежі - загорілися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони.

Тим часом у компанії ДТЕК повідомили, що російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеси.

"Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування дуже серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці удару розбирають завали.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури", - додали в ДТЕК.

Як писав Главред, ввечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби. Подробиці нічної атаки вранці 13 лютого розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Одеська область: графіки відключень на 13 лютого

Як повідомили в ДТЕК, графіки відключень світла діють лише там, де дозволяє стан мережі. У той же час в області велика кількість аварій через негоду.

"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини – тривають екстрені відключення", – йдеться в повідомленні.

Графік відключення світла 13 лютого / t.me/dtek_ua

Графік відключення світла 13 лютого / t.me/dtek_ua

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

Групи відключення світла Одеса:

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Атаки на інші регіони України - останні новини

Увечері 12 лютого 2026 року армія держави-агресора РФ атакувала Краматорськ. Окупанти влучили в будинок, де мешкала родина. Загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат. Крім того, отримали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна старенька. У жінок діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми з струсом головного мозку, забоями грудної клітки, хребта, руки, а також контузією. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

В ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки. У Дніпрі були поранені немовля та 4-річна дівчинка.

В ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей та 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

