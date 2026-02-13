Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

Анна Ярославська
13 лютого 2026, 11:58
722
Після нічної атаки в Одеській області розбирають завали і відновлюють світло.
Наслідки удару по Одесі
РФ атакувала порт і об'єкти енергетики в Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

  • В результаті атаки загинула одна людина, шестеро - постраждали
  • Під ударом опинилися портові, житлові, промислові та енергетичні об'єкти
  • У порту пошкоджено склади з добривами, виникли пожежі

В результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, стан трьох постраждалих важкий, медики надають їм всю необхідну допомогу.

відео дня

Глава ОВА уточнив, що метою удару були об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджені склади з добривами. Виникли пожежі - загорілися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони.

Тим часом у компанії ДТЕК повідомили, що російська армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Одеси.

"Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування дуже серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання в працездатний стан", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці удару розбирають завали.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури", - додали в ДТЕК.

Як писав Главред, ввечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи прогриміли в різних районах Одеси. Через атаку в Одеському районі виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Фахівці вже проводять огляд пошкоджень і відновлюють мережі. На місцях працюють усі відповідні служби. Подробиці нічної атаки вранці 13 лютого розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Одеська область: графіки відключень на 13 лютого

Як повідомили в ДТЕК, графіки відключень світла діють лише там, де дозволяє стан мережі. У той же час в області велика кількість аварій через негоду.

"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини – тривають екстрені відключення", – йдеться в повідомленні.

Графік відключення світла 13 лютого
Графік відключення світла 13 лютого / t.me/dtek_ua
Графік відключення світла 13 лютого
Графік відключення світла 13 лютого / t.me/dtek_ua

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Атаки на інші регіони України - останні новини

Увечері 12 лютого 2026 року армія держави-агресора РФ атакувала Краматорськ. Окупанти влучили в будинок, де мешкала родина. Загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат. Крім того, отримали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна старенька. У жінок діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми з струсом головного мозку, забоями грудної клітки, хребта, руки, а також контузією. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

В ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки. У Дніпрі були поранені немовля та 4-річна дівчинка.

В ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей та 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса ДТЕК новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

13:21Фронт
Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

12:37Синоптик
Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

12:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

Останні новини

14:04

Гігієна, університети і жінки при владі: несподівана правда про Середні віки

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

13:53

Голлівудський актор публічно підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді

13:21

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
13:18

Чи варто боятися п'ятниці 13-го - священник розкрив правду про містичний деньВідео

13:15

"Відчувати себе": відома стилістка розкрила головні тренди на 2026 рік

12:37

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

12:34

Масштабна індексація пенсій: стало відомо, на скільки піднімуть виплати українцям

Реклама
12:27

"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робитиВідео

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:31

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

11:24

"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

11:23

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

11:19

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

Реклама
11:11

Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

10:52

Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

10:48

Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по КраматорськуФото

10:35

Не підкоряється гравітації: науковці розкрили загадку унікальної річки, що тече "вгору"

10:31

Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

10:23

Як розморозити дверний замок за 5 хвилин - прості, але дієві способиВідео

10:17

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть ІндіюПогляд

08:28

Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?Погляд

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

Реклама
04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВідео

03:04

Як уникнути відключень світла наступної зими - названо три кроки

02:00

"Тут цього немає": чому Галина Безрук зрадила Україну насправді

01:30

Бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою

01:16

На "Рамштайні" пообіцяли Києву потужну військову допомогу: про яку суму йдеться

00:48

Міша Кацурін показав справжню Надю Дорофеєву в реальному житті

00:39

Зацвітуть уже в травні: які квіти варто сіяти на розсаду вже заразВідео

00:01

У пошуках себе: 12-річний Гаррі Галкін змінив імідж

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти