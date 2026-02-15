Рус
В Росії зробили заяву про перемир'я у війні на два місяці - що пообіцяли у Москві

Юрій Берендій
15 лютого 2026, 12:12
Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявив, відреагував на ініціативу Володимира Зеленського щодо тимчасового перемир’я для проведення виборів.
В Росії відреагували на ідею перемир'я у війні на два місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • В російському МЗС погодились не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, а не в двомісячний період, як пропонував Зеленський
  • В Росії виступили з цинічною ініціативою зовнішнього керування Україною під егідою ООН для проведення виборів

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки РФ Михайло Галузін прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо двомісячного перемир’я для проведення виборів в Україні та заявив, що Росія нібито готова гарантувати відсутність ударів у день голосування. Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ.

"Росія готова забезпечити відсутність ударів у день голосування в Україні, якщо Київ наважиться провести вибори", — заявив Галузін.

відео дня

Водночас представник країни-агресорки зазначив, що наразі питання організації виборів в Україні не стоїть на порядку денному, а також звинуватив Київ у здійсненні дронових атак по території РФ під час російських виборчих кампаній.

За його словами, у березні 2024 року в Росії відбулися президентські вибори, і дільниці, попри ведення так званої "СВО", працювали навіть поблизу зони бойових дій. Він стверджує, що Україна нібито намагалася зірвати виборчий процес у прифронтових регіонах, вдаючись до диверсій.

Галузін також цинічно заявив, що Росія, за його словами, не діятиме подібним чином і дозволить громадянам України реалізувати свої конституційні виборчі права та самостійно визначати подальший розвиток держави.

"Зрозуміло, якщо київський режим нарешті зважиться на цей демократичний крок", - сказав заступник глави російського МЗС Лаврова.

Михайло Галузін також заявив, що Кремль нібито готовий обговорювати зі США та європейськими країнами можливість запровадження в Україні тимчасового зовнішнього управління під егідою ООН.

Він зазначив, що така ініціатива не є новою. Галузін нагадав, що у березні 2025 року російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін припускав варіант створення зовнішньої адміністрації під егідою ООН як один із можливих сценаріїв щодо України після укладення мирної угоди. При цьому він послався на досвід миротворчих місій ООН у різних країнах.

"В цілому Росія готова обговорити з США, європейськими та іншими країнами можливість введення тимчасової зовнішньої адміністрації в Києві", - сказав Галузін.

За словами російського дипломата, зовнішня адміністрація, на його думку, могла б забезпечити проведення демократичних виборів в Україні та формування влади, з якою можна було б підписати повноцінний мирний договір і легітимні документи про подальшу міждержавну співпрацю.

Галузін також нагадав про випадки передачі територій під тимчасове управління ООН, зокрема у Східній Славонії та Західному Сремі, а також Східному Тиморі та Камбоджі. У МЗС РФ водночас визнали, що не існує єдиного формалізованого механізму ООН для створення таких міжнародних адміністрацій на територіях, які постраждали від конфліктів.

Окрім цього, Галузін зауважив, що останнім часом ідея зовнішнього управління Україною під егідою ООН публічно фактично не обговорюється.

Що цьому передувало

Під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки Володимир Зеленський заявив, що Україна готова організувати демократичні вибори за умови, якщо США сприятимуть запровадженню двомісячного перемир’я, необхідного для підготовки інфраструктури та забезпечення гарантій безпеки.

Президент підкреслив, що проведення виборів під час війни є непростим завданням, однак він готовий розглянути таку можливість, якщо на цьому наполягатимуть міжнародні партнери. Водночас ключовою передумовою для старту процесу він назвав припинення вогню.

"Дайте нам два місяці перемир'я, і ми підемо на вибори. Ось і все. Дайте нам перемир'я, дайте нам безпеку, інфраструктуру... нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - заявив він.

Зеленський також звернувся до Дональда Трампа із закликом вплинути на Кремль для досягнення необхідної паузи в бойових діях.

"Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир'я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього", - сказав глава держави.

Наприкінці виступу він іронічно додав, що Україна могла б оголосити подібне "перемир’я для росіян", якщо ті, своєю чергою, проведуть чесні вибори у Росії.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Чи реально провести вибори у травні - думка експерта

Як раніше писав Главред, нещодавно видання Reuters повідомило, що представники США під час переговорів з українською переговорною делегацією порушували тему можливого проведення виборів і референдуму вже у травні цього року. Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко припустив, що йдеться радше про загальні консультації. За його словами, президент США Дональд Трамп разом зі своєю командою прагне максимально комплексно оцінити ситуацію.

Водночас Жовтенко підкреслив, що окрім безпекових чинників існують необхідні юридичні та організаційні передумови, без дотримання яких говорити про проведення виборів або референдуму наразі неможливо.

"Швидше за все, обговорювався гіпотетичний сценарій: якщо до початку літа вдасться вийти на якесь спільне рішення чи хоча б на домовленість про припинення вогню – чи була б українська влада готова в такому разі говорити про референдум та вибори? Цю заяву важливо розглядати комплексно", - пояснив експерт.

За словами Жовтенка, українська сторона раніше інформувала американських партнерів після оголошення режиму припинення вогню та скасування воєнного стану знадобиться приблизно шість місяців для належної й законної підготовки та проведення виборів.

"І, найімовірніше, американці нас почули. Але з урахуванням їхніх внутрішніх дедлайнів та бажання якнайшвидше продемонструвати результат власному виборцю цілком логічно, що вони могли перепитати: "А якщо не шість місяців, а чотири?". Саме в такому контексті, на мою думку, й могли звучати ці питання", - підсумував Жовтенко.

Вибори і референдум в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Atlantic заявив, що референдум в Україні може відбутися вже за кілька місяців, однак лише за умови досягнення реального компромісу з Росією.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що проведення виборів після завершення війни коштуватиме приблизно 6 мільярдів гривень, що становить близько 140 мільйонів доларів.

Водночас в Україні готують зміни до законодавства, які мають врегулювати процедуру проведення виборів в умовах воєнного стану. Також залишається відкритим питання участі чинного глави держави у виборчому процесі. В інтерв’ю Český rozhlas Plus Зеленський зазначив, що наразі не має чіткої відповіді щодо свого можливого балотування.

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

війна в Україні місцеві вибори Володимир Зеленський президентські вибори в Україні мирне врегулювання новини України зустріч Зеленського з Путіним мирні переговори Мирний план Трампа
Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

Намагався виїхати з України - ексміністра енергетики затримали у справі "Мідас"

12:51Політика
РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

РФ завдала удару по виробництву ракет "Фламінго": Зеленський розповів подробиці

10:58Україна
