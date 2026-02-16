Рус
Штормовий вітер і підйом моря: в Одесі та області серйозно погіршиться погода

Анна Ярославська
16 лютого 2026, 09:27
Синоптики оголосили підвищений рівень небезпеки.
Погода, море
Яка буде погода 16 лютого в Одесі та області / Фото: УНІАН

Коротко:

  • В Одеській області очікується погіршення погодних умов
  • Можливе підвищення рівня моря вздовж узбережжя
  • Оголошено перший рівень небезпеки

У понеділок, 16 лютого, на узбережжі Одеської області прогнозується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують опади, поривчастий вітер і хвилювання моря.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, вранці очікуються помірні, місцями значні опади. Видимість в опадах становитиме 500–1000 метрів. Вдень істотних опадів не прогнозується.

відео дня

Вітер північно-західний: вночі 15–20 м/с, вдень ослабне до 12–14 м/с. Вночі на морі очікується значне хвилювання, вдень — помірне.

У першій половині ночі вздовж узбережжя та в районі Дністровського лиману, а також вночі та вранці в Дніпро-Бузькому лимані можливе підвищення рівня моря. У лиманах зберігається лід.

Температура повітря вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла. Температура морської води — 1–2°.

Оголошено підвищений рівень небезпеки.

Погода в Одесі та області 16 січня

Сьогодні в Одеській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, тільки вранці місцями по області прогнозуються невеликі опади, налипання мокрого снігу. Місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний 9-14 м/с, по області місцями пориви 15-17 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла; по Одесі 1-3° тепла.

На автошляхах місцями ожеледиця.

Погода в Одесі станом на 07:00:

  • температура повітря 0°;
  • атмосферний тиск 747 мм рт;
  • відносна вологість 83%;
  • температура морської води 1°;
  • перший рівень небезпеки.

Яка буде погода в Одесі в лютому

Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Наближення весни можна буде відчути в кінці місяця. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

Погода в Одесі - прогноз на тиждень
Погода в Одесі - прогноз на тиждень / sinoptik.ua

Погода в Україні - прогнози по регіонах

Як писав Главред, 16 лютого погода в Україні буде морозною. Синоптики Укригідрометцентру оголосили штормове попередження в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Там очікується значний мокрий сніг і дощ. Також в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У більшості північних і Вінницькій областях вночі та вранці будуть хуртовини.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

16 лютого вночі в західних областях буде найхолодніше - 7-13 градусів морозу. Найтепліше буде на півдні та сході - 1-4 градуси тепла.

У Дніпрі тиждень почнеться з дощової та вітряної погоди. Вночі та вранці очікується сильна злива з імовірністю опадів до 83%, температура повітря становитиме +6...+8°C.

Вдень хмарність зменшиться, проте разом з проясненням прийде похолодання: стовпчики термометрів покажуть 0...+2°C, а ввечері опустяться до -4°C. Через північно-західний вітер до 7,8 м/с відчутна температура опуститься до -7°C.

У Житомирі та по всій області в понеділок, 16 лютого, встановиться по-справжньому зимова картина: небо затягне щільною хмарністю, а ніч принесе помірний сніг, місцями - навіть значні опади. Вдень сніг стихне, але мороз не відступить.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса погода синоптик прогноз погоди Одеська область новини України новини Одеси Погода в Україні Погода на сьогодні
РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

РФ вигадала нове застосування для колишніх "вагнерівців": FT розкрив подробиці

09:34Світ
Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

Гарантії безпеки мають бути підписані до мирної угоди, а не після - Зеленський

08:31Україна
Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

Справа "Мідас": ексміністру енергетики та юстиції оголосили підозру — НАБУ

08:12Україна
