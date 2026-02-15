Армія РФ просунулась на гарячій ділянці фронту: в DeepState обновили карту

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на гарячій ділянці фронту.

Росіяни просунулись на Покровському напрямку - DeepState/ Колаж: Главред, фото: росЗМІ, скриншот

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Росіяни просунулись на Покровському напрямку

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційні війська РФ просунулися на Покровському напрямку.

Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у неділю, 15 лютого.

Зазначається, що армія РФ просунулась біля села Новомиколаївка Удачненської селищної громади Покровського району Донецької області

Інтерфакс-Україна уточнює, що згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на Покровському напрямку збільшилась 6,1 на кв. км за рахунок "зони проникнення".

В агенстві додають, що минулого тижня росіяни збільшували площу контролю в середньому на 7,4 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 7,2 кв. км.

Чи може Росія окупувати Донбас в 2026 році - оцінка військового

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що росіяни не зможуть повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей до кінця 2026 року.

"Упевнений, що Росія цього зробити не зможе, але намагатися буде", - розповів військовий.

Як писав Главред, окупанти заявляють нібито про свою присутність у місті Костянтинівка, що знаходиться в Донецькій області. Також ворог повідомляє про контроль над зруйнованим залізничним вокзалом. Однак у 19-му армійському корпусі спростували цю інформацію та наголосили, що Костянтинівку контролюють українські захисники.

Нагадаємо, Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що локальні і ситуативні контратаки здійснюються українськими бійцями поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

