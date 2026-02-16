Важливі зміни для біженців з України: яке рішення ухвалили в ЄС

Українцям, які перебувають в Ірландії за програмою тимчасового захисту, підтвердили можливість і надалі легально залишатися в країні.

В Ірландії ухвалили важливе рішення щодо українських біженців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично подовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів - до 4 березня 2027 року. Про це повідомила Імміграційна служба Ірландії.

За даними відомства, продовження статусу знімає низку юридичних бар’єрів і гарантує українцям право легально жити та працювати в країні без додаткових процедур. Зберігається доступ до медичних послуг, освіти, а також можливість подорожувати країнами ЄС до 90 днів, пише ТСН.

Рішення поширюється не лише на громадян України, а й на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, включно з особами без громадянства. Уряд діяв на підставі рекомендацій Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції.

Від початку повномасштабного вторгнення Ірландія надала тимчасовий захист понад 120 тисячам українців, з яких близько 83 тисяч досі проживають у країні.

Міністр юстиції Джим О’Каллахан наголосив, що Ірландія залишається однією з найщедріших держав ЄС у питанні розміщення біженців. Водночас він визнав, що зростання кількості прибулих створює серйозне навантаження на систему розміщення.

Українські біженці в ЄС / Інфографіка: Главред

Українці за кордоном - останні новини

У Чехії заговорили про можливий перегляд закону lex Ukraine, який регулює перебування українських біженців. Новообраний голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що діючі правила нібито створюють ризики для безпеки держави і вимагають істотного оновлення.

У партії канцлера Німеччини пропонують посилити міграційну політику, в тому числі щодо українських чоловіків. Тих з них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні вимоги викладені в проекті рішення ХСС для зимової наради партії, яка скоро відбудеться в монастирі Зеон в Баварії.

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

